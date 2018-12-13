مصر تطلب رسميا تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019

تقدمت مصر بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، 2019.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية، المقرر اقامتها في شهر يونيو/حزيران المقبل.

رسمياً.. مصر تتقدم بطلب لتنظيم الأمم الأفريقية 🏆🇪🇬



تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية المقرر اقامتها في شهر يونيو المقبل. pic.twitter.com/DvxP7KzU5U — EFA.eg (@EFA) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

وقال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات لموقع "في الجول" "أرسلنا خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من أجل طلب تنظيم كأس الأمم الأفريقية، 2019".

وأضاف "هذا لا يعني فوزنا بتنظيم البطولة، بشكل رسمي، لكننا سننتظر الإعلان الرسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وسبق أن أكد وزير الشباب والرياضة المغربي، رشيد الطالبي، أن المملكة المغربية لن تترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2019، بدلا من دولة الكاميرون.

وسحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، تنظيم كأس الأمم من الكاميرون، بسبب التأخر في إنجاز أعمال البنية التحتية والملاعب، والقلق من الوضع الأمني.

رسمي. المغرب لن يقدم ترشيحه لإستضافة #كأس_أمم_إفريقيا 2019 (وزير الشباب و الرياضة السيد رشيد الطالبي العلمي في تصريح الرياضية) pic.twitter.com/jp543IZVJp — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

ومن المقرر أن يعلن "كاف" عن الدولة المضيفة للبطولة بدلا من الكاميرون، والتي تقام التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل، مع العلم أن الحد الأقصى لقبول طلبات الاستضافة من الدول الراغبة، مساء الجمعة المقبل.

وقال وزير الرياضة في تصريح للقناة الرياضية المغربية الحكومية: "المغرب لن يقدم ترشيحه لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2019".