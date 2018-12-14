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18:58 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    داعش ينهار في أخر أوكاره شمال العراق

    القوات العراقية تمحو أقدم أوكار "داعش" وثياب عناصره ومتفجراتهم

    © Sputnik . Andrey Stenin
    العالم العربي
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    تواصل القوات العراقية، عملياتها المستمرة في تدمير آثار ومخابئ الإرهاب، في مناطق متفرقة من البلاد، حتى الآن، ومنها أوكار قديمة، وأنفاق، وجد داخلها متفجرات.

    كشف مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيانين منفصلين تلقتهما مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الجمعة، عن نتائج عمليات تفتيش وبحث نوعية نفذتها القوات الأمنية في ملاحقة فلول الإرهاب ومحو آثاره.

    وأفاد المركز، بأن القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة، وخلال عملية تفتيش في منطقة راوة، غربي الأنبار، غربي البلاد، عثرت على وكرين قديمين، و3 أنفاق.

    سبوتنيك في حي بمدينة الموصل التي حررتها القوات العراقية
    © Sputnik . HİKMET DURGUN
    القوات العراقية تعتقل "حسبة داعش" عند الحدود
    وأكمل، وفجرت القوات الأمنية، 13 عبوة ناسفة، من مخلفات "داعش" الإرهابي، خلال العملية.

    وعثرت قوة أخرى من القيادة ذاتها، خلال عملية تفتيش، أيضا في الأنبار، التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد، تحديدا في ناحية البغدادي، غربي المحافظة، على 10 عبوات شكلية محلية الصنع، وتم معالجتها.

    وأشار مركز الإعلام الأمني، إلى أن القوات الأمنية، عثرت على كدس للعتاد في منطقة العماري، غربي محافظة الأنبار، حيث تم معالجته.

    وفي سياق متصل، صرح الناطق الرسمي باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في البيان الأخر، اليوم، بأن القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى، شرقي البلاد، وخلال عملية تفتيش، تعثر على وكر للإرهابيين.

    وأوضح رسول، أن الوكر احتوى مواد غذائية وتجهيزات عسكرية وقاعدة أحادية 5,14 ملم تالفة في منطقة أبو خنازير.

    وتابع، كما عثرت القوات على وكر آخر ضمن قاطع المسؤولية بداخله برميلين مع 25 كغم من مادة الـ"C4، ومواد غذائية وملابس عسكرية.

    وأكد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، أن مفرزة المعالجة، دمرت الوكرين مع المواد المضبوطة.

    يحتفي العراق منذ الاثنين الماضي في العاشر من الشهر الجاري، بالذكرى السنوية الأولى لإعلانه التحرر بالكامل من سيطرة عصابات "داعش" الإرهابية، على مناطق متفرقة من محافظات "نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار"، في الشمال والغرب، بتقدم كبير وبطولات حققتها القوات العراقية بمختلف صنوفها وبدعم من التحالف الدولي، والمقاتلين من الحشدين الشعبي والعشائري.

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    الكلمات الدلالية:
    القوات الأمنية العراقية, داعش, يحيى رسول, الانبار, العراق
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