وزير خارجية قطر: لا زلنا نعول على دور هذه الدولة من أجل تخطي أزمة "الحصار"

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة لا تزال تعول كثيرا على دور الكويت ودول أخرى في المنطقة لحل الأزمة الخليجية.

وقال محمد بن عبد الرحمن، خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2018، صباح اليوم السبت 15 ديسمبر/كانون الأول: "لم نر جهودا غربية كبيرة في حل المشكلات الاجتماعية الناتجة عن الحصار خاصة أزمة تشتت الأسر"، متابعا "لا زلنا نعول كثيرا على دور الكويت، وسوف نستمر في التعويل أيضا على دور دول أخرى في المنطقة من أجل تخطي الأزمة"، وذلك وفقا لـ"الخليج أون لاين".

© AFP 2018 / Ashraf Shazly أمير قطر يصدم "دول المقاطعة" بشرط حل الأزمة الخليجية (فيديو)

وأوضح آل ثاني: "نحن استمرينا في مسارنا، تابعنا النمو الاقتصادي، ووجدنا لنا مسارات ملاحية جديدة، ولكن لا تزال بعض المشكلات الاجتماعية متواصلة"، موضحا "صار الجرح عميقا جدا بين أفراد الشعب ولن يكون من السهل تضميد هذه الجراح… لكن لا زلنا نؤمن بأن الحوار يمكن أن يعيد العلاقة بيننا في ظل مبدأ سيادة الدول".

وأضاف وزير الخارجية القطري: "الجميع يدرك أن الأزمة الخليجية قائمة على أكاذيب وجريمة إلكترونية"، في إشارة إلى اختراق وكالة الأنباء القطرية "قنا" وبث أخبار مشبوه على لسان أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيرا إلى مجلس التعاون الخليجي "نعتقد أننا أكثر أهمية كتكتل لهذه الدول لا كفرقاء متشرذمين".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، افتتح صباح اليوم السبت، منتدى الدوحة 18، وقال وفي كلمته، إن موقف بلاده لم يتغير من حل الأزمة الخليجية، وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية، مجددا التأكيد على أن "الحوار هو الذي يكسر الهوة بين الفرقاء مهما اشتدت الخلافات"، وذلك وفقا لقناة "الريان" الرسمية القطرية.

وفي 5 يونيو/ حزيران من العام الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها "حصارا" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.