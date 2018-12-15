مستشار أردوغان: تركيا تريد التنسيق مع روسيا وأمريكا لتجنب أي مواجهة في سوريا

أكد إبراهيم كالين، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمتحدث باسمه، اليوم السبت، أن بلاده تريد التنسيق مع روسيا والولايات المتحدة لتجنب أي مواجهة في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال المستشار: "نحن جزء من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش (الإرهابي، التنظيم محظور في روسيا وبعض الدول) ونؤيد الحرب ضد الدولة الإسلامية، لذلك نريد تنسيق جهودنا، سيكون جيشنا على اتصال وثيق مع الأميركيين والروس وغيرهم من أعضاء التحالف في سوريا، لتجنب أي مواجهة. لدينا آلية لمنع وقوع صراعات".

وبما يتعلق بتصريحات الولايات المتحدة بتعليق تسليم مقاتلات أف-35 إلى تركيا، أكد إبراهيم كالين، أن بلاده تشك بقدرة الولايات المتحدة على رفض تسليم أنقرة مقاتلات أف-35، في حال قامت بشراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية.

وقال كالين: "نحن لسنا مجرد مشتري، نحن جزء من هذا المشروع، الذي يرتبط به عدد من الدول الأخرى والتي ترتبط معها العديد من الأسئلة، لذلك ليس من السهل رفض تسليم المقاتلات إلى تركيا".

واحتدت التصريحات بين الطرفين الأمريكي والتركي في الفترة الأخيرة بوقف صفقة بيع المقاتلات أف- 35 المتطورة حال إتمام أنقرة شراء منظمة الدفاع الروسية أس- 400.