بيروت تنتظر مظاهرات "الأحمر الشيوعي" ضد سياسات الدولة الاقتصادية

واختار الحزب الشيوعي اللبناني البعيد كل البعد عن الاصطفافات السياسية والطائفية والمذهبية في لبنان شعار " إلى الشارع للإنقاذ… في مواجهة سياسة الانهيار" لتحركاته المطلبية.
وكان الأمين العام للحزب، النقابي حنا غريب، قد وجه دعوة إلى كل فئات المجتمع المتضررة من سياسات الدولة خلال مؤتمره الصحافي إلى التظاهر من أمام مصرف لبنان باتجاه ساحة رياض الصلح في وسط بيروت.
انا اقل من اني اعمل مظاهرة بس انا مع كل حدا رح يخطي الخطوة الاولى #إلى_الشارع… من أجل إنقاذ البلاد ووقف الانهيار المرتقب— 🇱🇧 أم اللول (@marolina1234) December 12, 2018
يدعو الحزب الشيوعي الى تظاهرة شعبية في 16 كانون الأول 2018 الساعة 11 صباحاً من أمام مصرف لبنان وصولاً إلى ساحة رياض الصلح.* #الحزب_الشيوعي_اللبناني
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة كبيرة وواسعة مؤيدة للحراك الشيوعي الأحمر في بيروت من خلال هاشتاغ "إلى الشارع".
موعدنا بكرا ١١ الصبح لنهتف ضد حيتان المال و المصرف المتحكم برقاب العباد و البلاد من سنة ١٩٩٢.— Ali Youssef Hijazi (@hija1_hijazi) December 15, 2018
بكرا لحتى ما نقول يوماً ما يا ريت لازم كلنا ننزل و نقول للكل إجا الوقت توقف سياسة تغريق البلد بالديون و تفقير الناس و سحق الطبقة الوسطى.#الى_الشارع
ومن أبرز المطالب والعناوين المطروحة خلال التظاهرة هي إصدار قانون يضمن الحماية الفورية لاحتياط تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فرض جدول زمني لأعمال تلزيم وتنفيذ مشاريع معامل إنتاج الكهرباء وإصلاح شبكات نقل الطاقة الكهربائية، إصدار قانون يلزم الدولة بإجراء تصحيح للأجور في القطاعين العام والخاص، كلّما ارتفع معدل التضخم الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي عن نسبة 5%، التغطية الصحية الشاملة والمعالجة الفورية لملف استيراد وترخيص وتسعير الدواء، بالإضافة إلى ذلك اعتماد الضريبة التصاعدية وإعادة النظر بالهندسات المالية الأخيرة، وإعادة النظر في قانون السرية المصرفية الذي يشكل أحد أبواب التهرب الضريبي.
الوطن عم ينادينا#إلى_الشارع pic.twitter.com/mai36XRTvC— Sanaa Maatouk (@sanaa_maatouk) December 16, 2018
وشدد الحزب الشيوعي أنه طرح المبادرة السياسية والتحرك في الشارع لكنه لن يكون المحتكر الأساسي للحراك معتبرا أن هذه القضية تطال كل الفئات والمواطنين المتضررين والباب مفتوح أمام كل الأحزاب والنقابات والقوى اللبنانية الفاعلة التي أنهكها الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي في لبنان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)