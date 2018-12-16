الوكيل الأممي لمكافحة الإرهاب: قطر تتعاون معنا والسعودية تسهم بـ 70% من الميزانية

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، أن قطر تعمل مع المكتب بشكل مكثف لتطوير التعاون في عدد من المحاور، وأشار إلى مشاركة بلدان أخرى في الدعم، خاصة السعودية التي تساهم بتغطية نحو 70% من ميزانية المكتب الأممي لمكافحة الإرهاب.

وقال فورونكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن "المنظمة تعمل مع الزملاء القطريين بشكل مكثف، وجرى الاتفاق معهم حول تطوير التعاون في عدة محاور، وفي المقام الأول في مجال أمن الطيران، ما سيسمح بتحسن الوضع الأمني في المطارات"، مضيفا: "نحن نعمل مع الزملاء في موضوع دعم ضحايا الإرهاب، كذلك هناك برنامج دولي لمكافحة التطرف المسلح وقطر تشارك بنشاط في هذا البرنامج".

© REUTERS / DENIS BALIBOUSE وزير الخارجية القطري: مكافحة الإرهاب أولوية قصوى لدينا

وأضاف فورونكوف: "قطر تساعد في دعم وتوسيع مكتبنا (مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب)، لأن مكتبنا فني وغير كبير والطلبات من دول الأعضاء بتوسيع عملنا تأتي باستمرار، ولكي نتمكن من التعامل مع كل هذه الطلبات لا بد من وجود هيكل قوي، لذلك فإن هذا الدعم من جانب قطر قيم جدا، ونحن نعتبر أن تعاوننا سيتطور".

وحول مشاركة الدول الأخرى في عمل المنظمة، قال فورونكوف إن "الدول الأخرى تشارك بنشاط أيضا، لدينا 30 بلدا متبرعا لعملنا لأن نشاطنا مبني على التبرعات الطوعية وليس على حساب ميزانية دورية، لذلك الدول الأخرى تشارك بنشاط في الدعم، بما في ذلك بلدان الخليج، فالمملكة العربية السعودية مساهم كبير تغطي تقريبا 70 بالمئة من الميزانية".

يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، يعمل على قيادة جهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، ويشارك في عملية صنع القرار في الأمم المتحدة، ويضمن أن تنعكس أصول وأثر الإرهاب الشامل لعدة قطاعات في عمل الأمم المتحدة.