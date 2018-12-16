من الدوحة... وزير خارجية تركيا يشن هجوما حادا على السعودية والإمارات

هاجم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال كلمة له اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة.

وجدد جاويش أوغلو، خلال كلمة له في منتدى 2018 بالعاصمة القطرية الدوحة، "التأكيد على موقف بلاده الرافض لهذا الحصار، معتبرا إياه غير منصف ولا عادل ولا مقبول"، وذلك وفقا لصحيفة "الخليج أون لاين".

عاجل | وزير الخارجية التركي: موقفنا أن حصار #قطر ليس منصفاً ولا عادلاً ولا مقبولاً pic.twitter.com/00LATakZXB — الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) December 16, 2018

وقال إن "السعودية والإمارات لم تقدما دليلا واحدا على الاتهامات التي وجهتاها لقطر"، مؤكدا أن أنقرة قدمت الدعم الكامل للكويت كوسيط لحل الأزمة الخليجية.

وكانت قطر قالت على لسان وزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "الدوحة تثمن دور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الأزمة الخليجية، مؤكدا أن الدوحة منفتحة على حوار بناء".

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله شدد أمس على أن "قطر لم تحرق مراكب العودة إلى المصالحة على الإطلاق، ولن تحرقها، وهذا ما أكدته أجواء قمة الرياض الخليجية بمشاركة قطرية كانت محل ترحيب من قبل دول مجلس التعاون كافة، وكانت توحي لمؤشرات إيجابية لاحتواء الخلاف مستقبلا".

واعتبر الجار الله، خلال تصريحاته على هامش احتفال سفارة كازاخستان في الكويت بالعيد الوطني لبلادها، أن "أي تحرك لحل الأزمة الخليجية لا بد أن يبنى على كلمة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قمة الرياض التي كانت محل ترحيب وتجاوب".

وقال أمير قطر، في كلمته خلال افتتاح منتدى الدوحة 18 بالعاصمة الدوحة، أمس السبت، إن موقف بلاده لم يتغير من حل الأزمة الخليجية، وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية، مجددا التأكيد على أن "الحوار هو الذي يكسر الهوة بين الفرقاء مهما اشتدت الخلافات".