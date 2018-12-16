الأمن العراقي يضبط وكرا لتهريب النفط

ضبطت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الأحد، موقعا لتهريب النفط، مع خزانات مدفونة تحت الأرض، في محافظة بابل، وسط العراق.

وصرح الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بإن مفارز استخبارات نفط الوسط العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة، وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تتمكن من ضبط مرآب يستخدم لتهريب النفط.

© AFP 2018 / SABAH ARAR العراق...الشرطة تحبط عملية تهريب للنفط من أغنى مدن البلاد

وأضاف معن، وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد المتهمين على الخط السريع الدولي بالتحديد منطقة الشوملي في محافظة بابل حيث وجد المرآب.

وبين معن، أن المرآب بداخله صهريج محمل بمادة النفط الخام الأسود، و5 خزانات كبيرة مدفونة تحت الأرض، 3 منها مملوءة بالنفط و5 مضخات سحب.

ونوه الناطق باسم الداخلية العراقية، إلى أن المواد، تم ضطبها بموجب وصل ضبط أصولي، وإحالة المتهم للقضاء.

وأحبطت استخبارات الشرطة الاتحادية العراقية، الخميس 30 أغسطس/آب الماضي، عملية تهريب للنفط من محافظة كركوك التي تعتبر الأغنى نفطيا في العراق والمنطقة، في شمال العاصمة بغداد.

وحينها أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان حصلت مراسلتنا "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه "إن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك، التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبمعلومات استخباراتية ومتابعة دقيقة تلقي القبض على أحد المتهمين من ضمن عصابة لتهريب النفط".

وأضافت "كما ضبطت المفارز ثلاثة صهاريج محملة بالنفط ومهيأة للتهريب ضمن قضاء الدبس، شمال غربي محافظة كركوك".