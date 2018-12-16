هنية: لدينا كنز أمني لا يقدر بثمن

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، عن ما أسماه بـ"الكنز الأمني"، بحوزة قيادة كتائب القسام، والذي خلفته عملية "حد السيف" الأخيرة عقب تسلل قوات خاصة شرق خان يونس (جنوب غزة).
وأوضح هنية، خلال كلمته اليوم الأحد، في مهرجان انطلاقة حركة حماس الـ31 "مقاومة تنتصر.. وحصار ينكسر": أن ذخر أمني وفني مهم وكبير بين أيادي مهندسي القسام، سيساهم في فهم آليات عمل هذه القوات الخاصة، التي عملت في أكثر من مكان وفي أكثر من دولة، وفي الضفة وأماكن أخرى. وذلك بحسب وكالة "سما".
وأشار إلى أن "أماكن دخول وخروج القوات الخاصة الصهيونية معلومة ومعروفة بدقة وبتحديد دقيق لقيادة كتائب الشهيد عز الدين، من أين وكيف والطريقة معلومة بدقة لدى قيادة القسام". ولفت هنيه إلى أن كتائب القسام ستكشف المزيد من التفاصيل، خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة، مبينا أنها سوف تعلن عما يحتاجه شعبنا فيما يتعلق بهذه القضية. وأشار إلى أن "من تداعيات حدث خان يونس، استقالة وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، والذي كان يهدد غزة، وكان يهدد بتفجير السد العالي، وكان يهدد بيروت وسوريا والمقاومة في لبنان، ولكنه سقط وبقيت المقاومة، وها هي حماس تحيي ذكراها وليبرمان في بيته، وهو ليس له دار لا هو ولا نتنياهو".
وحول رسالة الحشود المشاركة في المهرجان، أكد هنية أنها "أبلغ رد على أولئك الذين حاصرونا وحاربونا"، موجها من وسط الحشود رسالته للأسرى: "نقول لأسرانا اليوم من على أرض غزة، ومن قلب هذه الجماهير المحتشدة إن تحريركم هي مسؤوليتنا، وأمانة في أعناقنا".
وأضاف موجها حديثه للأسرى: "إن كسر قيدكم هو على رأس أولوياتنا، وإن المقاومة التي حررت بعضًا منكم بطريقتها الخاصة، ستحرركم بإذن الله، وستخرجكم من خلف القضبان، وأنّه لن يطول الزمن حتى نحرركم بإذن الله تعالى، لن يطيب لنا مقام إلا وأنتم بيننا أحرارا أعزاء".
وفي سياق آخر، أكد هنية أن "مسيرات العودة" سجلت ثلاث نقاط إستراتيجية، أولها أن شعبنا قال لا لـ"صفقة القرن"، مبينا أن الشعب هو أكبر من كل فصيل، بل أكبر من كل الفصائل. مشددا على أن "صفقة القرن" لن تمر، ولو راح هذا الرأس عن هذا الجسد، منبها إلى أن "مسيرة العودة قالت كلمة الشعب في وجه ترامب بأنّ صفقة العصر لن تمر".
وأكد هنية أنّ مسيرات العودة وضعت ملف حصار غزة على الطاولة الإقليمية والدولية، بعد سنواتٍ صعبة من هذا الحصار وبعد محاولات التهميش وضرب إرادة الصمود في أبناء شعبنا، "وحققت المسيرات الخطوات الأولى على طريق كسر الحصار وإسقاط هذا الجدار اللعين الذي فرض على غزة لأنها تمسكت بثوابتها وبمقاومتها"، كما قال.
ووجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، تحية فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب الفلسطيني، كما شكر مصر التي تلعب دوراً مهماً في استثمار النضال الشعبي الفلسطيني، من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في كسر الحصار. وكذلك شكر قطر على مواقفها الثابتة والأصيلة، جبناً إلى جنب مع الأمم المتحدة.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)