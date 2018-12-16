الحلبوسي يتوجه إلى السعودية في زيارة عاجلة

توجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.

ووفقا لبيان حصلت عليه "سبوتنيك" توجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي برفقة وفد نيابي، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية؛ استجابة لدعوة رئيس مجلس الشورى عبد الله بن محمد آل الشيخ".

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وأشار البيان، إلى أنه "من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، وعددا من الأمراء والمسؤولين هناك؛ لبحث سبل التعاون، والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مناقشة الأوضاع في المنطقة".

وكان الحلبوسي قد أجرى أولى جولاته الإقليمية بعد تسمله منصبه رئيسا للبرلمان قبل نحو شهرين، حيث زار عددا من الدول بينها تركيا ومصر والإمارات والكويت.