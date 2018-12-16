السودان يستعد لحدث تاريخي

يستعد السودان حاليا لمناسبة هامة في بداية شهر يناير/كانون الثاني، المقبل.

وتحل ذكرى استقلال السودان الـ63 في بداية يناير/كانون الثاني، وتستعد الخرطوم للاحتفال بالمناسبة، حسب شبكة الشروق السودانية.

وأطلعت هيئة قيادة مجلس تشريعي ولاية الخرطوم على الاستعدادات والترتيبات النهائية للاحتفال بذكرى إعلان الاستقلال داخل البرلمان في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأكدت نائب رئيس المجلس نجاة كرداوي على أن "احتفال هذا العام يأتي تماشيا مع سياسات الدولة الكلية لتقليل الصرف، موضحة أن الاحتقال سيقتصر داخل قبة البرلمان، ولا يشتمل على أية مراسم احتفالية، والاكتفاء بعقد جلسة بحضور نواب المجلس وعدد من القيادات السياسية والفنية والشباب والمرأة تقدم فيها محاضرة عن معاني الاستقلال".

وأضافت كردواي أن "الجلسة سيشهدها ويخاطبها صباح الأربعاء المقبل، نائب رئيس الجمهورية عثمان يوسف كبر، ووالي ولاية الخرطوم هاشم عثمان الحسين".

مشكلة معظم السياسيين في السودان انهم ما بكون عندهم سابق خبرة أو تدريب أو تهيئه لإدارة حكومات دول، ناهيك عن حكومة دولة جديدة بادية من الصفر زي جنوب السودان! العملية دي صعبة جدا ومع كمية الحماس والطموح الشديد عند إستقلال الجنوب أي سياسي تاني كان حيفشل! — Hafiz Kamal (@Elhag2010) December 9, 2018

وعلى موقع تويتر، تحدث مغردون عن الاستقلال، وقال أحدهم إن مشكلة معظم السياسيين في السودان أنهم ليس لديهم سابق خبرة أو تدريب أو تهيئة لإدارة حكومات دول.

الأنصاري لوحة رمزية تشكلت في وجدان الأمة السودانية وتاريخها راسخ و ضارب في الجزور بالانتصارات العظيمة التي تحققت خلال إستقلال السودان العظيم pic.twitter.com/bAt478uO9J — Mohamed Alamaldin (@alamoss82) December 8, 2018

ونشر أحد المغردين لوحة رمزية قال إنها تشكلت في وجدان الأمة السودانية، بعد الانتصارات التى تحققت عقب استقلال السودان.

واستقل السودان بعد أن بدأت مفاوضات بين إنجلترا والسودان من عام 1955 وأجازت خلال فترة قليلة مقترحات حول استقلال البلاد والإعلان عن ذلك وتكوين جمعية تأسيسية وتشكيل لجنة للسيادة، وعقب ذلك انضم السودان إلى جامعة الدول العربية عام 56 والواحدة الأفريقية عام 63.