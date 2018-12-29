السلطات السودانية تكشف عن وقوع قتلى وجرحى خلال ضبطها لخلية إرهابية

كشف وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية، مأمون حسن، عن وجود قتلى وإصابات أثناء مداهمة الأجهزة الأمنية السودانية لخلية كانت تعد لعمليات اغتيالات وسط المتظاهرين، يوم الجمعة.

الخرطوم — سبوتنيك. وقال حسن، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت،: "أثناء مداهمة الأجهزة الأمنية لخلية تتبع للمتمرد عبد الواحد محمد نور، بمنطقة الدورشاب، صباح يوم الجمعة، حصل مقاومة مسلحة من قبل أفراد الخلية الذين عددهم 10، مما أدى لجرح عدد من قوات الأمن بينهم حالة خطيرة إلى جانب مقتل أحد عناصر الخلية".

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY تجمع المهنيين السودانيين يعلن عن موعد التظاهرات القادمة

وأضاف حسن، أن "الخلية كانت تخطط لإحداث بلبلة وسط المحتجين بواسطة تنفيذ اغتيالات وسط المتظاهرين يوم الجمعة لتوسيع دائرة الاحتجاجات".

وأكد حسن أن "الأجهزة الأمنية، رصدت دخول عناصر تابعة للحركات المسلحة في خط الاحتجاجات"، مضيفاً" أن هذه الحركات المسلحة، تعمل بالتنسيق مع بعض الأحزاب السياسية".

وأشار حسن أن الأسلحة المضبوطة لدى الخلية عبارة عن21 مسدس و4 قطع سلاح كلاشنكوف وثلاثة الآف طلقة عيار 9 ملم إلى جانب جوازات سفر وأجهزة حاسوب تحوي على وثائق لعمليات اغتيالات وسط المتظاهرين".

وتتواصل في البلاد، منذ 19 ديسمبر/كانون أول الجاري، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.

والخميس، أعلنت الحكومة أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلًا، فيما أصيب 219 مدنيًا و187 من القوات النظامية.