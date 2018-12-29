الدفاعات الجوية السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه "الحوثيون" على نجران

دمرت دفاعات "التحالف العربي"، الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم السبت، صاروخا باليستيا أطلق باتجاه نجران في السعودية.

وذكرت قناة "العربية" السعودية أن "دفاعات التحالف تدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران".

© REUTERS / Khaled Abdullah "أنصار الله" تقصف عسكريين سعوديين في نجران بصاروخ محلي

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية قد استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في جبهة نجران محققة إصابات مباشرة.

ونقلت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، نقلا عن مصدر عسكري، القوة الصاروخية أطلقت صاروخين نوع "زلزال1" على تجمعات للجنود السعوديين قبالة عاكفة في جبهة نجران وحققت إصابات مباشرة.

وأضاف المصدر أن "قوة الإسناد المدفعي دكت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم قبالة حصن الحماد وفي صحراء البقع".

وكانت صاروخية الجيش واللجان قد أطلقت، أمس الجمعة/ صاروخ "زلزال1" محلي الصنع على تجمعات الجنود السعوديين في مجمع عاكفة.