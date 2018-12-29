الكرملين يؤكد سيطرة الجيش السوري على مدينة منبج

أكدت روسيا، اليوم السبت، سيطرة الجيش السوري على مدينة منبج، أمس الجمعة.

موسكو- سبوتنيك وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن المعلومات حول سيطرة الجيش السوري على مدينة منبج "صحيحة".

© Sputnik . Bassel Shartouh الجيش السوري يدخل مدينة منبج في ريف حلب

وأوضح بيسكوف بعد طلب الصحفيين توضيح ما يحدث في منبج: "يجب توجيه هذا السؤال لوزارة الدفاع. لكنكم تعلمون من خلال المعلومات الواردة بالأمس أن الجيش السوري يسيطر على منبج. وفيما يتعلق بذلك، يمكنكم توجيه الأسئلة التكتيكية لوزارة الدفاع".

وكان الجيش السوري قد أعلن، أمس الجمعة، دخوله إلى مدينة منبج في ريف حلب، ورفع العلم الوطني على أرضها.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة القول "انطلاقا من الالتزام الكامل للجيش والقوات المسلحة بتحمل مسؤولياته الوطنية في فرض سيادة الدولة على كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية، واستجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها".

وأضافت "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد على أهمية تضافر جهود جميع أبناء الوطن في صون السيادة الوطنية و تجدد تأكيدها وإصرارها على سحق الإرهاب ودحر كل الغزاة والمحتلين عن تراب سوريا الطاهر".

وتابعت "وتضمن القوات المسلحة السورية الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين وغيرهم الموجودين في المنطقة".