"أنصار الله" تؤكد استمرار غلق طريق "صنعاء – الحديدة" بسبب عدم انسحاب القوات الحكومية

قال الناطق باسم حكومة الإنقاذ اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ضيف الله الشامي، اليوم السبت، إن طريق صنعاء-الحديدة يبقى مغلقا بسبب عدم انسحاب القوات الحكومية والحليفة من الطريق، فيما اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية الجماعة بمنع خروج قافلة إنسانية عبر ذلك الطريق.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH محافظ الحديدة لـ"سبوتنيك": الحوثيون سلموا ميناء الحديدة لأنفسهم ويرفضون تنفيذ اتفاق السويد

القاهرة — سبوتنيك . ونقل موقع "أنصار الله" عن الشامي قوله "لم يتم فتح طريق صنعاء — الحديدة حتى الآن لأن الطرف الآخر لم ينسحب منها بعد"، مضيفا "إذا لم يتجاوب الفريق الآخر فإن الأمور ستتجه نحو التصعيد، ولا أحد يمكنه خداع الشعب اليمني"، مؤكداً أنهم لن يسمحوا "بتمرير أي إجراء يخل باتفاق ستوكهولم".

فيما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن متحدث التحالف العربي، تركي المالكي، قوله إن "الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران رفضت خروج قافلة إغاثية من ميناء الحديدة متجهة إلى صنعاء، تتبع لإحدى منظمات الأمم المتحدة، وتلغ حمولتها 32 طنا من الدقيق"، واصفا ذلك بـ"تعطيل متعمد لإعاقة العمل الإغاثي والإنساني".