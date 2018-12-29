التحالف يعزز قواته في المخا اليمنية بمئات المدرعات

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم السبت، أنها رصدت وصول خمس سفن محملة بمئات المدرعات تابعة لقوات التحالف العربي إلى محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله"، إن خمس سفن محملة بمئات المدرعات العسكرية وأكثر من 15 آلية وأسلحة ثقيلة وناقلات سلاح وصلت إلى ميناء المخا غرب تعز.

© Sputnik . Ali Salem الحراك الثوري في جنوب اليمن: لا تراجع عن قضيتنا

وتتخذ قوات التحالف مدينة المخا قاعدة عسكرية منذ سيطرتها على المديرية ومينائها الاستراتيجي مطلع كانون الثاني/يناير 2017.

وينفذ تحالف تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.