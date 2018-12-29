قرقاش ينشر صورة لمحمد بن سلمان مع نتنياهو

نشر وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ويظهر بجواره بنيامين نتنياهو.

وغرد قرقاش على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "بريطانيا يجب ألا تدير ظهرها لمحمد بن سلمان والسعوديين".

وأرفق الوزير الإماراتي تعليقه بمقال من مجلة "The Spectator" البريطانية، ويتصدره صورة كاريكاتيرية يظهر فيها ولي العهد وهو يتسلق فوهة دبابة مسلحا بسيف لـ"مبارزة" المرشد الأعلى الإيراني للثورة الإيرانية علي خامنئي، وبجوار ابن سلمان يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

Britain should not turn its back on MBS and the Saudis | Coffee House https://t.co/dkhRh3K5EL — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

ويتحدث المقال عن ضرورة عدم عزل الغرب للسعودية والكف عن ملاحقة ولي العهد محمد بن سلمان، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حيث تقف السعودية حائط صد في وجه التوسع الإيراني، حسب رأي الكاتب.