جورج قرداحي: بشار الأسد أثبت أنه رجل من طينة أخرى (فيديو)

أعلن الإعلامي اللبناني جورج قرداحي أن الرئيس السوري بشار الأسد أثبت للعالم أجمعه أنه رجل من طينة أخرى.

واختار قرداحي خلال مقابلة تلفزيونية على تلفزيون المنار، الرئيس السوري ليكون شخصية العام 2018 في العالم العربي.

وأشار قرداحي إلى أن السبب الرئيسي لاختياره الرئيس الأسد شخصية العام، هو صموده ضد الحرب الكونية التي شنت على سوريا منذ عام 2011، وأثبت للعالم أجمعه أنه رجل من طينة أخرى.

وتابع الإعلامي اللبناني:" لولا صمود الأسد، كانت ذهبت سوريا ولبنان والأردن وجميع بلدان الخليج العربي".

وفي الإجابة عن سؤال حول شخصية العام في لبنان، أكد قرداحي أن: "السيد حسن نصر الله يبقى دون منازع".

وشخصية العام على الساحة العالمية بحسب قرداحي فإنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.