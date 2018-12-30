حقيقة فرض شكل محدد للحجاب في المدارس السعودية

ونشرت العواد، وهي وكيلة للتعليم الموازي، عبر حسابها على تويتر، تعميمين حديثينِ يلغيان ما قبلهما بشأن الحجاب. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "إرم نيوز".
نظراً لما يثار حول #الحجاب تردنا استفسارات عن مدى سريان تعاميم قديمة ل #وزارة_التعليم تفرض شكلاً معيناً للحجاب— H.ALAWAD/ هيا العواد (@hayaalawad) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨
للتوضيح: التعميمان أدناه👇🏼حديثان ويلغيان القديم وليس فيهما فرض لأي شكل من أشكال الحجاب..
يترك لولي أمر الطالبة اختيار شكل الحجاب المناسب بما يتوافق مع هذين التعميمين pic.twitter.com/GSFAZvbAec
ونشرت هيا العواد تغريدة على حسابها الشخصي على "تويتر"، للرد على مدى سريان تعاميم قديمة لوزارة التعليم، تتعلق بشكل محدد للحجاب، قالت فيها: "نظرًا لما يثار حول الحجاب ترِدنا استفسارات عن مدى سريان تعاميم قديمة لوزارة التعليم، تفرض شكلًا معينًا للحجاب".
وأضافت العواد: "يترك لولي أمر الطالبة اختيار شكل الحجاب المناسب، بما يتوافق مع هذين التعميمين".
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