الإمارات 2018... إنجازات مهمة وأرقام قياسية ومواصلة حرب اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وفي 3 أيلول/ سبتمبر، أعلن نائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين للتوجه إلى محطة الفضاء الدولية؛ واللذين سيتم إعدادهما في روسيا.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد، في 20 كانون الأول/ ديسمبر، استقبال مطار دبي للمسافر (رقم مليار)، منذ افتتاحه رسميا، في 30 كانون الأول/ ديسمبر 1960.
وأصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في 8 كانون الأول/ ديسمبر، توجيها برفع نسبة تمثيل السيدات في المجلس الوطني الاتحادي، من 22.5 بالمئة إلى 50 بالمئة، اعتبارا من الدورة القادمة.
ويضع هذا القرار الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم، من حيث تمثيل المرأة في المجلس، الذي يقوم بعمل السلطة التشريعية في البلاد، إلا أن صلاحياته ما زالت استشارية.
وعلى الصعيد السياسي، فاجأت الإمارات العرب بإعلانها، في 27 كانون الأول/ ديسمبر، عودة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق؛ معللة ذلك برغبتها في الحفاظ على أمن سوريا ووحدة أراضيها.
حرب اليمن:
واصلت الإمارات انخراطها في النزاع اليمني، ضمن قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية، والتي تدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لبسط سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق في شمال البلاد، تقع تحت سيطرة حركة أنصار الله (الحوثيين).
وسمحت الإمارات، في 10 نيسان/ أبريل، لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بالالتقاء مع نجل الرئيس اليمني الراحل، سفير اليمن الأسبق لدى الإمارات أحمد علي عبد الله صالح، لمناقشة سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة وجهود إحلال السلام في اليمن.
وسحبت أبوظبي، في 17 أيار/ مايو قواتها العسكرية من جزيرة سقطرى، وأبقت على خبراء مدنيين، وذلك بعد أنباء عن "أزمة" مع حكومة اليمن، بسبب الانتشار العسكري الإماراتي في الجزيرة.
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