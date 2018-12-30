الإمارات تطلب مساعدة إيران

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ماجد القطارنة نبأ فقدان الاتصال مع قارب صيد إماراتي يحمل على متنه ثلاثة مواطنين أردنيين بالإضافة إلى مصريين اثنين وإماراتي منذ مساء الخميس الماضي.

وقامت السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالبحث عن القارب وتحديد آخر نقطة بحرية وصل اليها، وطلبت من الجانب الإيراني المساعدة في البحث عنهم، كما تمت مخاطبة السفارة الإيرانية في عمان بهذا الخصوص.

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ونسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه، للقطارنة قوله إن "الوزارة ممثلة بإدارة الشؤون القنصلية ومن خلال سفارتنا في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي علمت عن فقدان الاتصال مع قارب صيد إماراتي يحمل على متنه ثلاثة مواطنين أردنيين بالإضافة لشخص اماراتي واثنين من الجنسية المصرية منذ مساء يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري".

وأضاف "قامت السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالبحث عن القارب وتحديد آخر نقطة بحرية وصل اليها، وطلبت من الجانب الإيراني امكانية المساعدة في البحث عنهم".

وقامت الوزارة بتوجيه السفارة الأردنية في طهران لمخاطبة وزارة الخارجية الإيرانية للمتابعة، كما تمت مخاطبة السفارة الإيرانية في عمان لنفس الغاية.