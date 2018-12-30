في ذكرى إعدامه... رغد صدام حسين تنشر نص رسالة جديدة لوالدها

كشفت رغد صدام حسين عن رسالة وجهها والدها للشعب العراقي، يوم 26 ديسمبر أي قبل إعدامه بـ4 أيام.

© AFP 2018 / KHALED FAZAA رغد صدام حسين تخرج عن صمتها

وكتبت ابنة صدام حسين على "تويتر" اليوم الأحد 30 ديسمبر / كانون الأول الجاري، أوردت فيها نص رسالة الرئيس العراقي الأسبق، التي وجهها للشعب العراقي في 26 ديسمبر عام 2006".

وتقول رسالة صدام حسين: "أيّها الشعب الوفي الكريم أستودعكم ونفسي عند الرب الرحيم، الذي لا تضيع عنده وديعة ولا يخيب ظن مؤمن صادق أمين"، مضيفا: "الله أكبر".

وبحسب التدوينة، ختم الرئيس العراقي الأسبق رسالته بـ"صدام حسين رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة بغداد 26 / 12 / 2006".

وتم إعدام صدام حسين في يوم 30 ديسمبر 2006، بعد أكثر من 3 سنوات من دخول القوات الأمريكية العراق تحت مسمى "عملية تحرير العراق".

أيّها الشعب الوفيّْ الكريم: أستودعكم ونفسيَ عند الربّ الرحيم الذي لا تضيع عنده وديعة ولا يخيبُ ظنّ مؤمنٍ صادقٍ أمين..

الله أكبر



صدام حسين

رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة



بغداد

٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٦ م #صدام_حسين #صدام #ذكرى_استشهاد_صدام_حسين

#عاشت_الذكرى pic.twitter.com/NR1ODEIuvN — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 30, 2018

واعتقلت القوات الأمريكية صدام حسين في 13 ديسمبر عام 2006، بعد أشهر من دخولها العراق.

وأدانت المحكمة صدام حسين وحكم عليه في 23 يوليو 2006 بالإعدام، لكن الكم لم يتم تنفيذه إلا في 30 ديسمبر من العام ذاته.