في ذكرى إعدامه... رغد صدام حسين تنشر نص رسالة جديدة لوالدها

وتقول رسالة صدام حسين: "أيّها الشعب الوفي الكريم أستودعكم ونفسي عند الرب الرحيم، الذي لا تضيع عنده وديعة ولا يخيب ظن مؤمن صادق أمين"، مضيفا: "الله أكبر".
وبحسب التدوينة، ختم الرئيس العراقي الأسبق رسالته بـ"صدام حسين رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة بغداد 26 / 12 / 2006".
وتم إعدام صدام حسين في يوم 30 ديسمبر 2006، بعد أكثر من 3 سنوات من دخول القوات الأمريكية العراق تحت مسمى "عملية تحرير العراق".
أيّها الشعب الوفيّْ الكريم: أستودعكم ونفسيَ عند الربّ الرحيم الذي لا تضيع عنده وديعة ولا يخيبُ ظنّ مؤمنٍ صادقٍ أمين..— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 30, 2018
الله أكبر
صدام حسين
رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة
بغداد
٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٦ م #صدام_حسين #صدام #ذكرى_استشهاد_صدام_حسين
#عاشت_الذكرى pic.twitter.com/NR1ODEIuvN
واعتقلت القوات الأمريكية صدام حسين في 13 ديسمبر عام 2006، بعد أشهر من دخولها العراق.
وأدانت المحكمة صدام حسين وحكم عليه في 23 يوليو 2006 بالإعدام، لكن الكم لم يتم تنفيذه إلا في 30 ديسمبر من العام ذاته.
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