رئيس الوزراء العراقي يعلق على زيارة ترامب "السرية"

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع شبكة الإعلام العراقي الحكومي عن عبد المهدي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قوله إن "الجانب الأميركي أخبرنا بزيارة ترامب، واشترطنا أن تكون الزيارة رسمية ومحددة بجدول أعمال".
وتابع رئيس الوزراء، "هنالك قواعد عراقية تضم أميركان، ولا توجد قواعد أميركية صرفة في العراق".
وقال مكتب عبد المهدي وقتها إنه كان من المخطط أجراء استقبال رسمي واجتماع بين رئيس الوزراء والرئيس الأميركي، لكن تباين في وجهات النظر لتنظيم اللقاء أدى إلى الاستعاضة عنه بمكالمة هاتفية تناولت تطورات الأوضاع.
هذا ويتواجد حاليا في العراق عدة قواعد عسكرية أميركية، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام يمكن أن يتجاوز عدد القوات فيها خمسة آلاف شخص.
وقادت واشنطن، منذ 2014، تحالفا دوليا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، قبل أن تعلن مؤخرا نيتها سحب قواتها من سوريا.
وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة قد تستخدم قواعدها بالعراق لتسهيل عملية الانسحاب من سوريا.
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