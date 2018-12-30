رئيس الوزراء العراقي يعلق على زيارة ترامب "السرية"

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، مساء اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة أبلغت بلاده بالزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لقاعدة عسكرية أميركية في العراق، مشيرا إلى أنه لا توجد بالعراق قواعد تتبع الولايات المتحدة وحدها.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع شبكة الإعلام العراقي الحكومي عن عبد المهدي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قوله إن "الجانب الأميركي أخبرنا بزيارة ترامب، واشترطنا أن تكون الزيارة رسمية ومحددة بجدول أعمال".

وتابع رئيس الوزراء، "هنالك قواعد عراقية تضم أميركان، ولا توجد قواعد أميركية صرفة في العراق".

© Sputnik . Vitaliy Ankov وصول طائرة من العراق إلى موسكو تحمل 30 طفلا

وكانت سياسيون عراقيون قد انتقدوا الحكومة لقيام ترامب بزيارة القوات الأميركية بقاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار بشكل مفاجئ وغير رسمي دون مقابلة مسؤولين عراقيين.

وقال مكتب عبد المهدي وقتها إنه كان من المخطط أجراء استقبال رسمي واجتماع بين رئيس الوزراء والرئيس الأميركي، لكن تباين في وجهات النظر لتنظيم اللقاء أدى إلى الاستعاضة عنه بمكالمة هاتفية تناولت تطورات الأوضاع.

هذا ويتواجد حاليا في العراق عدة قواعد عسكرية أميركية، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام يمكن أن يتجاوز عدد القوات فيها خمسة آلاف شخص.

وقادت واشنطن، منذ 2014، تحالفا دوليا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، قبل أن تعلن مؤخرا نيتها سحب قواتها من سوريا.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة قد تستخدم قواعدها بالعراق لتسهيل عملية الانسحاب من سوريا.