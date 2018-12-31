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13:40 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يتحدث خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية في الرياض

    أول اتصال يتلقاه عادل الجبير بعد إعفائه من وزارة الخارجية السعودية

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    تلقى وزير الخارجية السعودية السابق، عادل الجبير، مساء أمس الأحد، اتصالا هاتفيا، والذي يعتبر أول اتصال له منذ توليه منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، الخميس الماضي.

    ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أجرى "وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مساء الأحد، اتصالا هاتفيا، مع وزير الخارجية السعودية السابق عادل الجبير.

    وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
    © REUTERS / WILLY KURNIAWAN
    صحيفة سعودية تكشف سبب إعفاء عادل الجبير من منصبه
    ونقلت الوكالة التركية، عن مصادر وصفتها بـ"الدبلوماسية"، إن جاويش أوغلو اتصل بالجبير على خلفية مغادرته منصب وزير الخارجية، دون المزيد من التفاصيل.

    وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس الماضي، تعديلات على مجلس الوزراء برئاسته، وأمرا بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

    كما قرر الملك سلمان إعفاء عادل الجبير من منصب وزير الخارجية، الذي تولاه منذ 29 أبريل/نيسان 2015، وتعيينه وزير الدولة للشؤون الخارجية، وقرر تعيين إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي الأسبق ورجل الأعمال المشهور في المملكة، وزيرا جديدا للخارجية.

    وكان وزير الخارجية السعودي الجديد، إبراهيم العساف، أشاد، بعمل سلفه، عادل الجبير، معتبرا أن المملكة بحاجة في الوقت الحالي إلى كليهما.

    وقال، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، يوم أمس الجمعة، في أول تصريح له غداة تعيينه وزيرا للخارجية في إطار تعديل وزاري واسع النطاق أجراه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الخميس الماضي: "الجبير كان يقوم بعمل ممتاز في وظيفته، ولكن تعرفون أن وزارة الخارجية في بلد، وخاصة في بلدنا، تحتاج إلى عادل وتحتاج إلي أنا أيضا، وكما قلت هو يمثل وسيستمر في تمثيل السعودية في العديد من الاجتماعات والمناقشات حول العالم".

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