أول تعليق من إيران على إعادة فتح سفارات عربية في سوريا

رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، بإعادة افتتاح سفارات بعض الدول العربية في سوريا.

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي قال قاسمي إنه "في بداية الأزمة وحينما كان الكثير من دول العالم والمنطقة يتصورون بأن الجماعات الإرهابية ستسيطر على مقاليد الأمور في سوريا وقفت إيران وفق تحليل صائب إلى جانب الشعب السوري"، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "اليوم غالبية دول العالم أخذت تولي الاهتمام بذات وجهات النظر التي كانت تتبناها إيران منذ بداية الأزمة وأخذت تبادر للرجوع إلى سوريا وإعادة فتح سفاراتها فيها".

وأكد أن إيران وكما قدمت مساعداتها الاستشارية العسكرية في وقت الأزمة والحرب ضد الإرهاب فانها وفي مرحلة إعادة البناء والإعمار ستقف أيضا إلى جانب الحكومة والشعب السوري دعما للسلام والاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

"نحن متفائلون بمستقبل العلاقات بين إيران وسوريا ونرحب بإعادة افتتاح سفارات سائر الدول والتعاون الذي يمكن أن يكون لها في سوريا".

وأعلنت الإمارات منذ يومين، فتح سفارتها في دمشق، فيما أعلنت مملكة البحرين، استمرار عمل سفارتها لدى الجمهورية العربية السورية، لافتة إلى أن السفارة السورية في العاصمة المنامة تقوم بعملها المعتاد، وذلك بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بدمشق عند بدء الأزمة السورية.