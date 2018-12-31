"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين ويمنيين

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مساء اليوم الاثنين، مقتل وإصابة عسكريين سعوديين ويمنيين، بمواجهات في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة، بأن "مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها، نفذت عملية هجومية على مواقع لقوات سعودية ويمنية في مربع الحماد في نجران"، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين السعوديين واليمنيين بينهم قيادات.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تعلن إسقاط 42 طائرة حربية وتجسسية للتحالف

ولفتت الوكالة إلى قيام وحدة الهندسة التابعة لجماعة أنصار الله، خلال العملية، بنصب كمين بعبوة ناسفة لآلية أسفر عن إعطابها ومقتل وإصابة طاقمها.

في سياق متصل، قالت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" إن مقاتلي الجماعة قنصوا جندياً سعودياً غرب جبل العمود في قطاع جيزان، كما استهدفت المدفعية تجمعات لقوات يمنية في جبل العمود بذات القطاع.

وقبل أيام أعلن الناطق باسم القوات المسلحة في صنعاء التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، أن مسلحي الجماعة تمكنوا من صد هجوم شنه الجيش اليمني على موقع الشبكة في نجران، وألحقوا بالقوات المهاجمة خسائر في الارواح والمعدات.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.