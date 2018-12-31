مصر تتابع موقف صيادين محتجزين في إيران

أعلنت الخارجية المصرية أنها تتابع عن كثب موقف صيادين مصريين محتجزين في إيران بتهمة دخول المياه الإقليمية بشكل غير رسمي.

وقالت الخارجية، في بيان مساء اليوم الاثنين: "نتابع عن كثب موقف الصيادين المصريين المحتجزين من قبل السلطات الإيرانية بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية بعد جنوح مركب الصيد العاملين عليها، والمسجلة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالقرب من جزيرة فارس بشكل غير رسمي".

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير ياسر محمود هاشم إن الصيادين "جاري عرضهم على المحكمة المختصة للنظر في أمرهم".

وأكد هاشم "استمرار جهود وزارة الخارجية للتأكد من سلامة الصيادين، وأنهم بحالة جيدة، فضلا عن متابعة الأمر مع السلطات الإيرانية المعنية، ومواصلة بذل الجهد بُغية الإفراج عنهم".

كان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ماجد القطارنة أكد، أمس الأحد "فقدان الاتصال، مع قارب صيد إماراتي يحمل على متنه ثلاثة مواطنين أردنيين بالإضافة إلى مصريين اثنين وإماراتي، منذ مساء الخميس الماضي".

وأضاف القطارنة في بيان "السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بالبحث عن القارب وتحديد آخر نقطة بحرية وصل إليها، وطلبت من الجانب الإيراني المساعدة في البحث عنهم"، متابعا "تمت مخاطبة السفارة الإيرانية في عمّان بهذا الخصوص".