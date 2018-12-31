إعلامي يمني: مشاورات السويد مهددة بالفشل لهذه الأسباب

وتابع الحطامي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أنه تمت عملية الاستلام والتسليم في وجود باتريك ولم تكن الحكومة الشرعية والأمم المتحدة على علم بذلك، حيث أن الحكومة الشرعية لديها قوات في المناطق المحررة في حيس والساحل الغربي ومديرية الخوخة والمخا، هذا بجانب قوات العمالقة والمحسوبة على الجيش الوطني إضافة إلى ثلاثة ألوية من محافظة الحديدة وما يقارب ثلاثة آلاف من القوات الأمنية التي تدربت في عدن وفي المخا.
وأضاف "تتواجد قوات الشرعية على بعد نحو 5 كيلومترات من البوابة الشرقية لميناء الحديدة وتلك القوات متواجدة في مداخل المدينة في حين أن قوات الحوثي تتحصن داخل المدينة، وبالتالي كان يفترض على باتريك والفريق الأممي وممثلوا الحكومة الشرعية أن يكونوا على اضطلاع، لكن الذي حدث أن جماعة الحوثي سحبت مقاتلين من الميناء واستبدلتهم بمقاتلين آخرين في زي خفر السواحل، وكان يمكن للحكومة الشرعية لو علمت بما سيحدث أن تزج بمقاتلين داخل الميناء بحسب مشاورات السويد".
ولفت الحطامي إلى أن حكومة الشرعية قدمت اليوم مذكرة احتجاج للأمم المتحدة وللدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ضد ما قامت به جماعة الحوثي من استبدال مقاتلين في الميناء بمقاتلين آخرين يرتدون زي خفر السواحل، وهو ما دفع الأمم المتحدة لإصدار بيان بأن أي تصرف أحادي الجانب في الحديدة مرفوض، لذا فإن الحكومة الشرعية الآن تعاني لأن الميناء اليوم وبعد وصول الفريق الأممي بيد الحوثي ومقاتلي الشرعية خارج مدينة الحديدة.
وأكد الحطامي أن مشاورات السويد فشلت نتيجة ممارسات الحوثي، وكان يفترض على الأمم المتحدة أن تضع عقوبة علي من يخرق تلك التفاهمات، وكان المفترض أن يكون ملف الأسرى هو الأسهل لتنفيذ الاتفاق حوله لكن ظهرت الكثير من العقبات بين الطرفين منها أن الحوثيين لم يعترفوا بثلاثة آلاف من المختطفين ونفت تواجدهم لديها، وقالت حكومة الشرعية أن هناك ألفي اسم وهمي تطالب بهم جماعة الحوثي وهذا الأمر وجه طعنه لتفاهمات السويد رغم أنه كان الأهم والأسهل، ويبدو أن ملف الأسري قد تم نسفه بالإضافة إلى ملف الحديدة.
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