رسالة من الملك سلمان وولي العهد لرئيسة وزراء بنجلاديش

ووفقا لوكالة "واس"، أعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية بالمزيد من التقدم والازدهار.
#خادم_الحرمين_الشريفين يهنئ رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة فوزها في الانتخابات.https://t.co/cWx08bSpsA#واس pic.twitter.com/jnbomjOcW7— واس (@spagov) December 31, 2018
وعلى نفس الصعيد، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش بمناسبة فوزها في الانتخابات.
وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولتها، ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
سمو #ولي_العهد يهنئ رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة فوزها في الانتخابات.https://t.co/BwUIF5VaMJ#واس pic.twitter.com/DLfiabYTVe— واس (@spagov) December 31, 2018
وفاز حزب "رابطة عوامي" برئاسة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بالانتخابات العامة التي جرت في بنجلادش في وقت سابق، وحصل على 259 مقعدا من أصل 298 مقعدا برلمانيا.
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