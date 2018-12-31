رسالة من الملك سلمان وولي العهد لرئيسة وزراء بنجلاديش

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة فوزها في الانتخابات.

ووفقا لوكالة "واس"، أعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية بالمزيد من التقدم والازدهار.

وعلى نفس الصعيد، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش بمناسبة فوزها في الانتخابات.

وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولتها، ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

وفاز حزب "رابطة عوامي" برئاسة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بالانتخابات العامة التي جرت في بنجلادش في وقت سابق، وحصل على 259 مقعدا من أصل 298 مقعدا برلمانيا.