تجمع المهنيين السودانيين يدعو لاستمرار التظاهرات حتى الصباح

أكد تجمع المهنيين السودانيين على أن صمود المهنيين والشعب السوداني، اليوم، يستحق كل التحية، مؤكدا أن العام القادم سيكون عام الهزيمة والخزي والعار لأعداء الوطن والشعب السوداني، الذين يقتلون المتظاهرين العزل فقط، ليبقى البشير ونظامه في الحكم.

وأدان التجمع في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الاثنين، ما وصفه بالهجمة الأمنية الشرسة والاستخدام المفرط للقوة، ضد مواكب الشرف والحرية التي سيرتها الجماهير، في مختلف المدن السودانية، وفي عدد كبير من أحياء الخرطوم وأطرافها، والتي كان الحشد فيها أكبر من موكب 25 ديسمبر، وهذا يدلل على زيادة المد الثوري، وعلى تكاتف وتعاهد الجماهير في إصرار على ضرورة المضي قدماً في طريق إسقاط النظام، ويؤكد بالمقابل قُرب تهالك وانهزام آليات القتل والعنف التي تتبناها السلطات.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH منسق "تمرد السودان": التظاهرات بلا قيادة والحكومة فقدت السيطرة

مضيفا "واصل النظام اليوم بكل تجبّر في استخدامه للرصاص الحي والقوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين غير عابئ بالتحذيرات الأممية والدولية، ما أسفر عن عدد من الإصابات الخطرة، بالإضافة لعدد مهول من الإصابات المتوسطة والخفيفة ومئات من حالات الاعتقال، وهذه سانحة لنُحيّي جموع المحامين والمحاميات لالتزامهم بالإضراب ومواجهة الاعتقال والضرب لثنيهم عن ذلك، ولا يفوتنا أن نحيي الصحفيين وجموع من قاموا بجهد التوثيق لهذا اليوم العظيم في تاريخ ثورتنا".

وأكمل "إننا ندعو الجماهير لمواصلة التظاهر في كافة المدن السودانية وكل الأحياء في هذه الليلة، تحويل جميع الاحتفالات بالاستقلال ورأس السنة الميلادية الجديدة، لبؤر من الثورة والتظاهر حتى صباح الغد، وأن يتواصل ذلك في كل يوم فهذا ما سيعجل بالوصول لهدفنا المنشود بإزالة حكم البشير ونظامه".

وتابع "كما نؤكد على استمرار العمل الجماهيري السلمي ونطالب الدول والأجهزة الإعلامية التي تدعم نظام البشير، بالكف عن تقديم العون المادي أو الإعلامي لنظام يقتل ويؤذي ويعتقل المواطنين العُزَّل، ونحذرهم من مغبة مواصلة الاشتراك في هذه الجرائم عبر الفعل أو القول".

وأتم البيان "جماهير شعبنا الأبي، إن الرصاص لن يقهرنا، والقتل والعنف والبطش لن يثنينا عن المطالبة برحيل النظام فوراً، وسنواصل العمل على ذلك بالطرق السلمية المعروفة حتى تحقيق طموحاتنا جميعا".