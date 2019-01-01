هجوم جوي لـ"أنصار الله" على الجيش اليمني

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أمس الاثنين، تنفيذ هجوما جويا على تجمعات للجيش اليمني في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة أنصار الله، بأن سلاح الجو المسير نفذ هجوما بطائرة قاصف 1 على تجمع للجيش اليمني في مدينة الملاحيط، مركز مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة.

© REUTERS / Anees Mahyoub الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية شمال صعدة

وأضافت أن الهجوم جاء بعد رصد دقيق لتجمعات لقوات التحالف والجيش اليمني، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين اليمنيين.

وفي صعدة، شن طيران التحالف ست غارات على مديرية باقم شمال صعدة، واستهدف بغارة منطقة طلان في مديرية حيدان جنوب غربي صعدة.

كانت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" قد أعلنت، في وقت سابق أمس، نقلا عن مصدر عسكري، أن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، حقق تقدما في معارك مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأسفر الهجوم عن سيطرة الجيش على مواقع استراتيجية كانت تتمترس فيها المليشيا، وكبدتها ما لا يقل عن عشرة قتلى وعشرات الجرحى.