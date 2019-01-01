الملك سلمان يكشف لأول مرة سبب إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي

أدى، الأمراء والوزراء، وأعضاء مجلس الشورى، القسم، أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وأكد الملك سلمان أن "صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية، وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين، يأتي انطلاقا من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد".

​وقالت الوكالة الرسمية، إن "الملك أعرب عن ترحيبه بأصحاب المعالي الوزراء الجدد، وتمنياته بالتوفيق والسداد لأصحاب السمو والمعالي والمسؤولين الذين شملتهم الأوامر الملكية في مهامهم الجديدة، وعن الشكر والتقدير لأصحاب السمو والمعالي الوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة".

— واس (@spagov) ١ يناير ٢٠١٩

كما جدد العاهل السعودي، "توجيهه للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع، انطلاقا من اهتمامه بمواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي المجالات كافة".

— واس (@spagov) ١ يناير ٢٠١٩

وختم الملك سلمان كلمته، بتوجيه "أبلغ الثناء والشكر للمولى عز وجل على ما أسبغ على هذه البلاد المباركة من نعمٍ ظاهرة وباطنة، ومن الأمن والاستقرار والنماء، وما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441 (2019) من بشائر الخير".

​وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس الماضي، تعديلات على مجلس الوزراء برئاسته، وأمرا بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

كما قرر الملك سلمان إعفاء عادل الجبير من منصب وزير الخارجية، الذي تولاه منذ 29 أبريل/نيسان 2015، وتعيينه وزير الدولة للشؤون الخارجية، وقرر تعيين إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي الأسبق ورجل الأعمال المشهور في المملكة، وزيرا جديدا للخارجية.