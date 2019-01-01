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19:08 01 يناير/ كانون الثاني 2019
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    معبر نصيب يشهد عودة مئات السوريين من المخيمات الأردنية إلى درعا

    آلاف اللاجئين السوريين يواصلون العودة إلى البلاد

    © Sputnik . Firas al-Ahmad
    العالم العربي
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    أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، اليوم الإثنين، عودة أكثر من 1000 لاجئ إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الماضية.

    موسكو — سبوتنيك. وجاء في نشرة المركز اليومية: "خلال اليوم الماضي، عاد 1033 لاجئ سوري من أراضي دول أجنبية إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك، عاد من لبنان 364 لاجئ عبر معبري جديدة يابوس وتلكلخ، (من بينهم 109 من النساء و185 طفلا)، و669 لاجئ عادوا من الأردن عبر معبر نصيب، من بينهم (201 امرأة و 341 طفلا)".

    جندي سوري يقف على معبر أبو الظهور الإنساني
    © Sputnik . basel shartouh
    عودة أكثر من 1300 لاجئ سوري من الأردن ولبنان خلال يوم واحد
    هذا وتواصل الوحدات الهندسية إزالة الألغام من الأراضي والمرافق داخل سوريا، حيث جرى خلال 24 ساعة تطهير نحو 12 هكتارا من الأراضي وإبطال مفعول 28 عبوة ناسفة، من بينها عبوة واحدة يدوية الصنع.

    كما تم ترميم ستة منازل، ومحطة مياه، ومحطة كهرباء ومشفى.

    وكان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أعلن أمس الاثنين، عودة أكثر من 1200 شخص إلى سوريا من لبنان والأردن خلال 24 ساعة.

    وجاء في نشرة المركز اليومية أمس الإثنين: "خلال اليوم الماضي، عاد 1294 لاجئ من أراضي دول أجنبية إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك عاد من لبنان 398 شخص عبر معبري جديدة يابوس وتلكلخ، (من بينهم 120 امرأة و203 طفلا)، و896 لاجئ عادوا من الأردن عبر معبر نصيب، من بينهم (269 امرأة و457 طفلا).

    وأشار البيان إلى عودة أن 446 نازحا إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا.

    وقامت مؤسسة أحمد قديروف الخيرية بعملية إنسانية في معبر أبو الظهور، في محافظة إدلب، حيث جرى توزيع 100 بطانية وطنا من الخبز. بالإضافة لذلك، تم تقديم المساعدات الطبية لـ 237 من السكان في الصالحية وإدلب.

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    عودة اللاجئين السوريين, الحكومة السورية, سوريا
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