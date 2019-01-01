الملك سلمان يفاجئ اللبنانيين بـ"جملة" تشعل حماسهم

نشر الصحفي والسياسي اللبناني، نوفل ضو، تفاصيل حوار قصير دار بينه وبين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أثناء استقبال الملك ضيوف مهرجان الجنادرية بقصر اليمامة.

وأوضح ضو، عبر حسابه في "تويتر"، أنه قال للملك: "لبنان يتطلع إليكم!"، فأجاب بكل وقار وحزم: "اللبنانيون في قلبي.. ولبنان في وجداني".

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، قال إن السعودية ستساعد لبنان اقتصاديا بمجرد تشكيل حكومة جديدة.

قلت: "لبنان يتطلع إليكم"!

أجاب بكل وقار وحزم: "اللبنانيون في قلبي ولبنان في وجداني"!

من استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز لضيوف مهرجان "الجنادرية" في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض الأحد الماضي! pic.twitter.com/XUklJLWslR — naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) December 30, 2018

وقال الحريري من لندن "بمجرد أن نشكل الحكومة، سترون السعودية تتخذ بعض الخطوات الجادة باتجاه لبنان ومساعدته اقتصاديا".

وتابع الحريري "العلاقات جيدة مع المملكة، وهناك عدد من الاتفاقات التي سيتم توقيعها مع المملكة فور تشكيل الحكومة".

وأعلن وليد بخاري، السفير السعودي لدى لبنان، أنه "سيتم رفع الحظر عن زيارة المواطنين السعوديين إلى لبنان فور تأليف الحكومة اللبنانية".

وقال بخاري: "نحن نعمل على مأسسة العلاقات اللبنانية السعودية في مختلف المجالات"، مشددا على "أن سياسة المملكة الخارجية في ما يتعلق بلبنان ارتكزت منذ تأسيسها على سيادة وأمن لبنان واستقراره"، وفقا لصحيفة "النهار اللبنانية".

جاء ذلك خلال لقاء في مقر السفارة، بين السفير ووفد من "مجلس العمل والاستثمار اللبناني" في المملكة، وفي حضور السفير اللبناني في المملكة فوزي كباره.