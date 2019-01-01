المتحدث العسكري لـ"قوات صنعاء": 37 غارة للطيران و191 خرقا في الحديدة

وأشار المتحدث العسكري في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إلى أن الطيران الحربي شن غارتين على منطقتي السويق والمغرس في التحيتا، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي فوق مدينة الحديدة والدريهمي والمنصورية وبيت الفقيه والحسينية وزبيد والجراحي والسخنة والفازة وحيس والتحيتا.
محاولات فاشلة
وأوضح العميد سريع أن المرتزقة نفذوا محاولتي تسلل فاشلة، الأولى باتجاه جنوب قرية بيت مغاري غرب حيس، والثانية باتجاه الميسرة في الجاح الأسفل، كما أطلقوا عدة قنابل باتجاه شمال المطار.
وأضاف أن المرتزقة أطلقوا النار من الأسلحة المتوسطة والخفيفة من شمال غرب الكوعي، ومن غرب الخباتية ومن غرب وشرق الأمنية وبيوت الخباتية باتجاه قرية الشجن ومزارع المواطنين بالدريهمي، ومن 22 مايو ومن المزرعة باتجاه شارع الخمسين ومن الفلة باتجاه العمارة المدمرة إلى شمال العمار البيضاء، ومن شركة الألبان باتجاه غرب المعسكر ومن 22 مايو باتجاه حول الإتحاد ومن الفلة إلى حوش الكلية ومن مصنع الحاشدي إلى مصنع معين ومن 22 مايو حول الفلة باتجاه الاتحاد والقمة، ومن اتجاه 22 مايو باتجاه حاره الضبياني، وباتجاه العمارة الحمراء وشارع الـ50 ومن جنوب العقد إلى جنوب غرب السفينة، ومن قرية الشرف باتجاه غرب قرية الشيخ ومن الجريبة باتجاه الزعفران ومحيطها ومن شمال قرية الشرف باتجاه غرب قرية الشيخ ومن شمال هناجر الحاشدي اتجاه شرق الهناجر.
مدينة صعدة
وردا على تصعيد المرتزقة، أكد العميد سريع أن "مقاتلينا الأبطال نفذوا عملية هجومية على مواقع العدو في رشاحة الغربية بالبقع، وعملية أخرى على شرق جبل النار بحرض كما نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في القرن بنهم، وتم قتل وجرح عدد من المرتزقة".
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