المتحدث العسكري لـ"قوات صنعاء": 37 غارة للطيران و191 خرقا في الحديدة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات صنعاء العميد، يحيى سريع، أن العدوان ومرتزقته مستمرون في خرق وقف إطلاق النار في الحديدة، حيث صعدوا من خروقاتهم خلال الـ48 ساعة الماضية، بارتكابهم أكثر من 191 خرقا.

وأشار المتحدث العسكري في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إلى أن الطيران الحربي شن غارتين على منطقتي السويق والمغرس في التحيتا، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي فوق مدينة الحديدة والدريهمي والمنصورية وبيت الفقيه والحسينية وزبيد والجراحي والسخنة والفازة وحيس والتحيتا.

محاولات فاشلة

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وقال المتحدث الرسمي أن مدفعية المرتزقة أطلقت أكثر من 105 قذيفة، منها 25 قذيفة هاون على شرق حيس و5 قذائف هاون حول الأمنية وشمال الكوعي وقذيفة هاون أخرى باتجاه قرية الشجن و5 قذائف هاون من شمال غرب الدريهمي إلى شرق الأمنية، وقذيفتين هاون من التحيتا إلى جنوب وشرق مدينة التحيتا وقذيفتين هاون باتجاه مدينة الشعب وقذيفة هاون باتجاه المطار حول هنجر الطائرة وقذيفة هاون من غرب العمارة المنزلة وقذيفة من 22 مايو باتجاه الإتحاد والجزيرة و3 قذائف هاون إلى جنوب شرق جامع الفاضلي و3 قذائف هاون من مدرسة الشرف إلى جوار البيت الأحمر شرقي قرية الشرف و56 قذيفة هاون باتجاه التحيتا إلى جانب قصف مدفعي باتجاه المطار الحربي.

وأوضح العميد سريع أن المرتزقة نفذوا محاولتي تسلل فاشلة، الأولى باتجاه جنوب قرية بيت مغاري غرب حيس، والثانية باتجاه الميسرة في الجاح الأسفل، كما أطلقوا عدة قنابل باتجاه شمال المطار.

وأضاف أن المرتزقة أطلقوا النار من الأسلحة المتوسطة والخفيفة من شمال غرب الكوعي، ومن غرب الخباتية ومن غرب وشرق الأمنية وبيوت الخباتية باتجاه قرية الشجن ومزارع المواطنين بالدريهمي، ومن 22 مايو ومن المزرعة باتجاه شارع الخمسين ومن الفلة باتجاه العمارة المدمرة إلى شمال العمار البيضاء، ومن شركة الألبان باتجاه غرب المعسكر ومن 22 مايو باتجاه حول الإتحاد ومن الفلة إلى حوش الكلية ومن مصنع الحاشدي إلى مصنع معين ومن 22 مايو حول الفلة باتجاه الاتحاد والقمة، ومن اتجاه 22 مايو باتجاه حاره الضبياني، وباتجاه العمارة الحمراء وشارع الـ50 ومن جنوب العقد إلى جنوب غرب السفينة، ومن قرية الشرف باتجاه غرب قرية الشيخ ومن الجريبة باتجاه الزعفران ومحيطها ومن شمال قرية الشرف باتجاه غرب قرية الشيخ ومن شمال هناجر الحاشدي اتجاه شرق الهناجر.

مدينة صعدة

وحول غارات العدوان، أشار المتحدث الرسمي إلى أن طيران العدوان شن 37 غارة منها 9 غارات على كتاف و10 غارات على باقم وغارة على البقع و3غارات على رازح بـ صعدة، وغارة على نهم بمحافظة صنعاء وغارتين على صرواح بـ مأرب و 5 غارات على خبو الشعف بـ الجوف و 4 غارات على القفلة بـ عمران وغارتين على حيران و حرض بـ حجة.

وردا على تصعيد المرتزقة، أكد العميد سريع أن "مقاتلينا الأبطال نفذوا عملية هجومية على مواقع العدو في رشاحة الغربية بالبقع، وعملية أخرى على شرق جبل النار بحرض كما نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في القرن بنهم، وتم قتل وجرح عدد من المرتزقة".