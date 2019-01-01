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22:49 01 يناير/ كانون الثاني 2019
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    سعوديات

    سعوديات لـ"سبوتنيك": هذا دورنا في رؤية ولي العهد... وأول مرشدة سياحية تحكي قصتها

    © REUTERS / FAISAL Al NASSER
    العالم العربي
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    قالت سيدات حاصلات على رخصة الإرشاد السياحي في السعودية، إنهن يسعين لتدريب أكبر عدد من الفتيات، من أجل الحصول على شهادة للعمل في مجال السياحة في المملكة، تماشيا مع رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030.

    ومنحت رؤية 2030، المرأة السعودية الكثير من الحقوق، وسمحت لها بشغل الكثير من الوظائف، التي كانت قاصرة على الرجال.

    أول مرشدة سياحية

    نساء سعوديات
    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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    تقول عبير أبو سليمان، إنها كانت تقيم خارج المملكة العربية السعودية بحكم عمل والدها الدبلوماسي، إلا أنها كانت تزور مدينة جدة التاريخية ووجدتها بحالة يرثى لها، من شدة الإهمال الذي لحق ببيوتها ومرافقها، خاصة أن سكانها هجروها منذ ستينيات القرن الماضي، وهو ما دفعها إلى الاهتمام والتعريف بها كونها أحد المعالم التاريخية والسياحية في السعودية، ما استوجب عملها في مجال الإرشاد السياحي.

    وتضيف: "وجدت البيوت التي كانت عامرة قبل 800 عام، أصبحت متهالكة، وهو ما دفعها مع مجموعة من المهتمين بالتاريخ بالعمل على جذب سكان المنطقة الأصليين لإحيائها من جديد، إلا أنها واجهت صعوبات في الوصول إليهم، وطلبت من بعض الاساتذة إعطاء محاضرات عن المدينة التاريخية، وأن اهتمامها بالإرشاد السياحي بدأ بمدينة "جدة التاريخية"، إلا أنها فوجئت في العام 2011 أن الإرشاد السياحي حكرا على الرجال، لكنها خاضته دون استئذان، كونها تملك المهارات اللغوية من الفرنسية والإنكليزية إلى جانب العربية.

    وتتابع أنها قررت دراسة الماجستير بإدارة الأعمال في سن الخامسة والأربعين، وحصلت عليها من كلية إدارة الأعمال والتكنولوجيا في جدة، وساهمت في فتح مجال التدريب أمام طالبات كلية الإرشاد السياحي بعد تخريج 7 دفعات على مدى سبع سنوات قامت خلالها بتدريب الطلبة.

    واستطردت: "المهنة كانت حكرا على الرجال، ما قبل رؤية 2030، لكن ما بعد الرؤية تغير الوضع وفتحت آفاق العمل أمام المرأة السعودية، نظرا لاهتمام الرؤية بالقطاع السياحي، وأن المجتمع تقبل الأمر بصدر رحب، لكن بعض الرجال لم يعجبهم وجودها في المجال، واعتبروا نجاحها تهديدا لمستقبلهم، كونها امتلكت مفاتيح المهنة واستطاعت توصيل المعلومة بطريقة أكثر سلاسة".

    سعوديات يعملن في الإرشاد السياحي
    © Photo /
    سعوديات يعملن في الإرشاد السياحي

    وتؤكد أنها دربت الكثير من الفتيات والشباب من جامعات المملكة، وطالبات كلية الإرشاد السياحي، وأنه من المنتظر أن تفتح كلية السياحة للفتيات أبوابها العام الحالي 2019، وأنها ترى أن مسؤوليتها تحتم المساهمة في رؤية 2030، من خلال التطور بأسلوب حضاري جنبا إلى جنب الرجل، لتطوير قطاع السياحة في السعودية.

    وأكدت أن أكثر من 50 فتاة حصلن على رخصة العمل مرشدة سياحية في أنحاء المملكة.

    أفضل مرشدة سياحية

    من ناحيتها قالت مريم الحربي، أول سيدة تحصل على رخصة الإرشاد السياحي في المملكة العربية السعودية، إنها تسعى لتدريب السعوديات على العمل في مجال السياحة في الفترة المقبلة.

    وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أنها أول سيدة تحصل على أفضل مرشدة سياحية لعام 2017 على الرغم من أنها لم تكن حاصلة على رخصة للعمل كمرشدة سياحية، وأنها بدأت العمل في المجال قبل سنوات، بعد حصولها على شهادة التربية الفنية، وهو ما دفعها إلى دراسة الآثار والمتاحف في شهادة البكالوريوس.

    وتابعت: "أقوم باصطحاب الأفواج السياحية النسائية في المقام الأول، يليها الأفواج المشتركة من الرجال والنساء، وتمتنع عن اصطحاب أفواج الرجال، وأن الجولة في المدينة المنورة تستهدف الأماكن السياحية الدينية، والأماكن التي وقعت فيها الغزوات منها "غزوة بدر وغزوة أحد" وكذلك المساجد التي صلى فيها رسول الله، والآبار وكل الأماكن التي تتعلق بالآثار النبوية، كما تشمل بعض الأماكن ذات الطراز العثماني".

    واستطردت، أنها كانت تعمل في الإرشاد السياحي، قبل حصولها على الرخصة، بالاقتصار على الوفود الخاصة من النساء فقط، وأصبحت تصطحب الأفواج المشتركة دون أية أزمات، وذلك بعد حصولها على الرخصة العام الماضي.

    وأوضحت، أنها عانت كثيرا من نظرة المجتمع لها، كونها امرأة سعودية وتعمل في مجال الإرشاد السياحي، وهو ما مثل بعض العوائق التي تغلبت عليها خلال السنوات التي سبقت حصولها على الترخيص.

    سعوديات يعملن في الإرشاد السياحي
    © Photo /
    سعوديات يعملن في الإرشاد السياحي

    وأشارت إلى أن رؤية الأمير محمد بن سلمان 2030، ساهمت بشكل كبير في حصول النساء على حقوقهن في العمل، والمشاركة في كافة المجال بالشكل الذي يليق بهن، ويتماشى مع قيم المملكة وأهدافها التنموية.

    عبير النجار

    تقول عبير النجار الحاصلة على بكالوريوس التاريخ، أنها حصلت على رخصة الإرشاد السياحية، بعد عدد من الدورات التدريبية العام الماضي، وأنها كانت تمارس مهنة الإرشاد السياحي مع أفراد العائلة والأهل قبل حصولها على الرخصة.

    وتضيف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أنها أصبحت تصطحب الكثير من الأفواج في الوقت الراهن، خاصة أن الأفواج من دول الخليج يفضلون المرشدات، حال إن كان الفوج يضم الكثير من النساء ضمن جولات العائلات للأماكن السياحية في المملكة، وأنها تعمل نحو 7 ساعات في اليوم، يصطحب فيها الأفواج إلى الأماكن الرئيسية في السعودية.

    وتشير النجار إلى أن هناك الكثيرات من الفتيات تقدمن في الوقت الراهن للحصول على رخصة الإرشاد السياحية، وأن الوقت الراهن أصبح ملائما لعمل السيدات في كل المجالات مع رؤية ولي العهد محمد بن سلمان الجديدة، التي أفسحت المجال أمام المرأة السعودية للعمل والمشاركة في البناء والتنمية.

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