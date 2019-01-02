وصفتها "الخارجية الإسرائيلية" بـ"الشجاعة"... كاتبة كويتية تغرد بالعبرية داعية للتطبيع

ودعت فجر السعيد، الكاتبة الكويتية، إلى التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، وإدخال رؤوس الأموال العربية للاستثمار فيها، بدعوى ترميم أولى القبلتين وثالث الحرمين في مدينة القدس، وبأن السياحة الإسلامية العربية في القدس ستنعش المدينة المقدسة.

אני אוהד של מספרים בודדים, אני מצפה לשנה החדשה 2019. זהו אירוע שמח, אני רוצה לומר שאני תומך בנורמליזציה של היחסים עם מדינת ישראל והפתיחות המסחרית שלה, ואת ההשקעה של ההון הערבי להשקעה ותיירות. כיפת הסלע והכנסייה — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

وعلى الفور، رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بدعوة السعيد، معتبرة أنها تعبر عن "رؤية واقعية ومنطقية"، حيث وصفت الكاتبة الكويتية، فجر السعيد بـ"فجر الشجاعة"، بدعوى أن التعاون المشترك مع إسرائيل ستجني من خلاله الشعوب العربية الخير والبركة. وهو ما نشرته صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية، على حسابها الرسمي على "تويتر".

نرحب بدعوتك فجر الشجاعة🇰🇼 @AlsaeedFajer التي تنطلق عن ايمان بالصواب ورؤية منطقية وواقعية في مشهد متغير واهلا بالتوجهات السلمية من كل شعوب المنطقة، فبالتعاون المشترك مع اسرائيل ستجني الشعوب العربية الخير والبركة. مع اطيب التمنيات #سنة_جديدة_سعيدة https://t.co/SQAnorVxIb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ١ يناير ٢٠١٩

وقالت السعيد، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، باللغتين العربية والعبرية: "أتوقع السنة الميلادية الجديدة 2019 ستكون بإذن الله سنة خير وأمن وأمان… وبهذه المناسبة السعيدة، أحب أن أقول لكم إني أؤيد وبشده التطبيع مع دولة إسرائيل، والانفتاح التجاري عليها، وإدخال رؤوس الأموال العربية للاستثمار وفتح السياحة، وخاصة السياحة الدينية، الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة".

إذازالت المقاطعه العربيه الإسرائيليه وبدأت رؤوس الأموال العربيه تددفق على إسرائيل باديء ذي بدء تعمل على ترميم أولى القبلتين وثالث الحرمين وتنظيم قروبات سياحيه لزيارة هذة الأماكن المقدسه.صدقوني لن يضطر اي عربي بسوق القدس القديمه لاغلاق متجره فالسياحه الإسلاميه العربيه ستنعش المكان — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ١ يناير ٢٠١٩

وقالت السعيد، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، في تغريدة أخرى "إن دول المواجهة مصر والأردن، ومنظمة التحرير، كلها موقعة معاهدة سلام مع إسرائيل… ونحن في الكويت وبعض دول الخليج ما زال خطابنا كله عداء وإنذار بالمواجهة، بينما في حقيقة الأمر لا نقوى عليه".

دول المواجهه #مصر #الأردن و #منظمة_التحرير كلها موقعه معاهدة سلام مع #إسرائيل… وإحنا في الكويت وبعض دول الخليج لازال خطابنا كله عداء وانذار بالمواجهه بينما في #حقيقه الأمر لا نقوى عليه #بس_كلام — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ١ يناير ٢٠١٩

وأضافت الكاتبة الكويتية، فجر السعيد، تغريدة أخيرة، أكدت من خلالها أنه وصلها رسالة تهديد بالقتل، وبأنها لا تعبأ بها، وذلك ردا على دعوتها بالتطبيع مع إسرائيل.