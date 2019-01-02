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12:50 02 يناير/ كانون الثاني 2019
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    رئيس مجلس الأعلى للإعلام المصري، مكرم محمد أحمد

    رئيس "الأعلى للإعلام" المصري: لائحة جزاءات جديدة بعد اعتراض الصحفيين

    © AP Photo / AMR NABIL
    العالم العربي
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    كشف رئيس "المجلس الأعلى للإعلام" المصري، تفاصيل مشروع لائحة الجزاءات، التي يطبقها خلال الأيام المقبلة، على الصحف ووسائل الإعلام المخالفة.

    قال رئيس المجلس، مكرم محمد أحمد لـ"سبوتنيك"، إن "الأعلى للإعلام" سيجتمع اليوم الأربعاء، في حضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، ونقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، وممثلين عن نقابة الإعلاميين، لمناقشة مشروع لائحة الجزاءات.

    رئيس مجلس الأعلى للإعلام المصري، مكرم محمد أحمد
    © AP Photo / AMR NABIL
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    وذكر أن المجلس تابع خلال جلساته الماضية ردود الفعل تجاه مقترح اللائحة الذي سبق ونشر عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، واستجاب لكثير منها.

    وكان موقع المجلس الأعلى للإعلام نشر في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقترح للائحة على موقعه الالكتروني، غير أن هذا المقترح، أثار ردود فعل غاضبة، حيث اعترض عليه عدد من الصحفيين، وقاموا بعمل حملة توقيعات لمطالبة المجلس بوقف إقرار تلك المسودة. ووصل عدد الموقعين الرافضين للائحة التي أعلن عنها المجلس 601 صحفي، وهو ما قابله المجلس وقتها بحذف المقترح من موقعه.

    وأشار رئيس "المجلس الأعلى للإعلام" إلى أنه عقب مناقشة اللائحة في جلسة اليوم، والوصول إلى الصياغة النهائية لها، سيتم عرضها على مجلس الدولة لمراجعتها وتدقيق صياغتها من الناحية الدستورية والقانونية، قبل إقرارها، وإدخالها حيز التنفيذ.

    وأوضح أحمد أن مشروع اللائحة الجديدة، يكفل حرية الإعلام، وحقوق القراء والمشاهدين في الحصول على خدمة إعلامية منضبطة، مضيفا أن المشروع يضم 21 مادة.

    وتضمنت اللائحة، التي سبق ونشرها موقع المجلس الأعلى للإعلام، عقوبات تتراوح بين لفت النظر، والإنذار، والإحالة للتحقيق، ووقف البث، والمنع من الظهور أو الكتابة، والإلزام بالاعتذار أو التصحيح، وتصل إلى الحجب، وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 500 ألف جنيه. وتتضمن المسودة أيضا مضاعفة الجزاء في حال تكرار المخالفة أو الامتناع عن تنفيذ الجزاء.

    من جانبه قال الأمين العام للمجلس، أحمد سليم لـ"سبوتنيك"، إن اللائحة التي يناقشها المجلس في اجتماعه اليوم، تضم المواد المتفق عليها في مشروع اللائحة الذي سبق وأعلن عنه المجلس في  شهر نوفمبر الماضي، إلى جانب صياغة جديدة للمواد الخلافية بعد الاستجابة للاعتراضات عليها.

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    أخبار مصر, المجلس الأعلى للإعلام المصري, عبد المحسن سلامة, مكرم محمد أحمد, مصر
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