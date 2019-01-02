إسرائيل تفرض إجراءات عقابية على الأسرى الفلسطينيين

واستعرض أردان، في تل أبيب اليوم الأربعاء، استنتاجات اللجنة المعينة لتقليص شروط احتجاز السجناء الفلسطينيين الأمنيين، وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وأضاف أردان "قررنا حرمان الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من المخصصات المالية التي تودعها لهم السلطة الفلسطينية في حساب السجن، كما تقرر تخفيض مبلغ الوديعة لكل سجين".
وبحسب هيئة البث، قال أردان أنه "اتخذ قراراته بناء على تقرير أعدته وزارته خلال الأشهر الأخيرة ويهدف إلى إنهاء ما وصفها بحالة شبه السلطة الذاتية التي تمتع بها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية".
وجاء في تقرير نشره نادي الأسير الفلسطيني يوم أول أمس، بأن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6500 مواطنا على الأقل خلال العام 2018، من بينهم 1080 طفلا، و133 امرأة.
وأضاف التقرير أن "الاحتلال اعتقل خلال العام أيضا ستة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني و17 صحفيا، فيما أصدر 912 أمر اعتقال إداري، بينها 398 أمرا جديدا".
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