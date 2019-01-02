مجهول يلقي بعبوة ناسفة على قوة من الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن شخصاً ألقى، مساء اليوم الأربعاء، عبوة ناسفة باتجاه مجموعة من عناصره بالقرب من قرية يعبد التابعة لقضاء جنين شمال الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر" اليوم الأربعاء: "قبل قليل ألقيت عبوة ناسفة أنبوبية باتجاه قوات جيش الدفاع قرب قرية يعبد دون وقوع إصابات حيث أطلقت القوات النار على مشتبه به هرب من المكان".

كان مسؤولون إسرائيليين قد أعلنوا يوم التاسع من كانون الأول/ديسمبر الماضي إن فلسطينيا أطلق النار على مجموعة من الإسرائيليين كانوا يقفون عند محطة للحافلات قرب مستوطنة يهودية بالضفة الغربية، مما أدى إلى إصابة ستة.

قبل قليل ألقيت عبوة ناسفة أنبوبية باتجاه قوات #جيش_الدفاع قرب قرية #يعبد دون وقوع إصابات حيث أطلقت القوات النار على مشتبه فيه هرب من المكان — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 2, 2019

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة قطاع غزة، أحداث عنف متواصلة منذ أواخر آذار/مارس الماضي مع بدء "مسيرات العودة الكبرى"، إذ تتصدى القوات الإسرائيلية لآلاف الفلسطينيين المشاركين في المسيرات المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم.

وقتل وأصيب عدد من الإسرائيليين والفلسطينيين في هجمات طعن وإطلاق نار نفذها فلسطينيون ضد مستوطنين في الضفة الغربية.