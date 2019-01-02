السعودية تعدم 3 أجانب في اليوم الأول من عام 2019

© REUTERS / HANDOUT لغز الزيارة السرية التي قام بها مسؤولون بريطانيون إلى السعودية بعد مقتل خاشقجي

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية ( واس ) قال بيان صادر عن الوزارة إننه تم تنفيذ الحكم بحق مهربي كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش والأفيون المخدرين, في منطقة تبوك.

وأشار البيان إلى أنه تم القبض على كل من عطيوي فراج عطيه سليمان، وصبحي عودة جميع، "مصريي الجنسية"، عند قيامهما بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش والأفيون المخدرين عن طريق البحر.

وأضاف البيان أن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعًا والحكم بقتلهما تعزيرًا، وأٌيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وأكد بيان الداخلية السعودية أنه تم تنفيذ حكم القتل في عطيوي فراج عطية، سليمان، وصبحي عودة جميع، أمس الثلاثاء في منطقة تبوك.

وفي الوقت ذاته أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً آخر بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المخدّر في محافظة جدة.

وقال البيان إنه تم القبض على المدعو نزار أحمد قل أحمد — باكستاني الجنسية — عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وأكد البيان أنه تم تنفيذ حكم القتل في نزار أحمد قل أحمد، أمس الثلاثاء في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.

وبحسب "ميديل إيست مونيتور" فإنه وفقاً للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أعدمت المملكة في عام 2018، 143 شخصاً، 57 منهم بسبب جرائم المخدرات. وتم تصنيف السعودية بين الدول الخمس الأولى في العالم تنفيذا لحكم الإعدام.