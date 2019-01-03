قاض يفاجئ زوجة متهم سرق خبزا في لبنان

بعدما أصدر قاض في محكمة لبنانية حكما ضد متهم بالسرقة، قرر مساعدة أسرة المتهم بطريقة غير مباشرة لاستكمال مبلغ الكفالة.

بدأت التفاصيل الذي ذكرتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عندما ألقت القوى الأمنية على شاب بتهمة سرقة ربطتي خبز وزجاجة مياه في مدينة طرابلس، عاصمة محافظة الشمال.

© AP Photo / أزمة تنذر باندلاع حرب جديدة في لبنان

وبالقبض على المتهم وعرضه على المحكمة، أصدر قاضي التحقيق قرارا بتغريمه مبلغ ٣٠٠ ألف ليرة لإطلاق سراحه.

وعقب إصدار القاضي حكمه، فوجئ بسيدة مع أطفالها الأربعة تحاول دخول مكتبه تبين أنها زوجة الشاب السارق.

وسمح القاضي للسيدة بالدخول، وقامت تريد أن ترجوه لإطلاق زوجها، بعدما لم تتمكن سوى من جمع 200 ألف ليرة من الكفالة.

وقالت زوجة المتهم للقاضي "زوجي موقوف لديك وقد سرق ليطعمنا"، وما كان من القاضي إلا أن يطلب منها الانتظار خارجا.

وفوجئت السيدة أن القاضي أرسل لها مع رئيس القلم مبلغ ١٠٠ ألف ليرة لاستكمال مبلغ الكفالة.

يشار إلى أن الاقتصاد اللبناني يكابد عددا من المصاعب في الآونة الأخيرة، وسط مخاوف من أن يشهد الوضع مزيدا من الانهيار خلال الفترة المقبلة، حسبما أفاد تقرير لمجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية.

ووفقا لاتحاد مالكي المخابز والأفران، يستهلك لبنان نحو 20 إلى 22 ألف طن من الطحين شهريا، وينتج نحو 1070 ربطة خبز من كل طن طحين.