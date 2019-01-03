بتدخل من الملك سلمان وولي العهد... الكشف عن تحول كبير ستشهده المملكة

أكد أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة مهمة في قطاع السياحة، الذي يمثل عنصرا رئيسيا في رؤية المملكة 2030.

وأوضح الخطيب، أن الدولة تتعامل مع السياحة باعتبارها أحد أهم عناصر الاقتصاد الوطني وأحد البدائل الأساسية عن النفط.

وأشار الخطيب، إلى أن السياحة السعودية ستشهد هذا العام والعام المقبل مشاريع وبرامج سياحية كبرى بدعم من الملك سلمان وولي عهده، ستسهم في تحويل المملكة إلى وجهة سياحية إقليمية وعالمية مهمة.

مشاريع سياحية كبرى في السعودية تحولها إلى وجهة إقليمية وعالمية https://t.co/15VmmYnHHO — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) January 3, 2019

وبدأ الخطيب عمله في الهيئة باجتماعات مكثفة مع كبار المسؤولين في قطاعات الهيئة، كما أطلع على عروض من رؤساء قطاعات الهيئة عن أنشطة وبرامج القطاعات وما أنجزته خلال 2018.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد قام الأحد الماضي بجولة في إدارات المقر الرئيسي للهيئة في الرياض والتقى بمنسوبي الهيئة الذين قدموا التهنئة له بالثقة الملكية بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.