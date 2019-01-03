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17:30 03 يناير/ كانون الثاني 2019
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    حماس

    الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن اغتيال "مهندس حماس"

    © Sputnik . Andrei Stenin
    العالم العربي
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    كشف رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، تفاصيل جديدة ودقيقة عن عملية اغتيال "مهندس حماس"، في تسعينيات القرن الماضي.

    وجاء على لسان الجنرال آفي ديختر، رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، في مقابلة إذاعية، صباح اليوم الخميس، أن التخطيط لعملية اغتيال مهندس حركة حماس، يحيي عياش، استغرق 8 أشهر من العمل الاستخباري الشاق، وعلى مدار الساعة. وذلك بحسب وكالة "سما".

    عياش والضيف

    كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017
    © AP Photo / Adel Hana
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    وذكر ديختر الذي شغل، في ذلك الوقت، منصب قائد المنطقة الجنوبية في الشاباك وهو المسئول المباشر عن عملية التصفية، أنه وقبيل التخطيط لتصفيته عبر جهاز الهاتف النقال، جرى التخطيط لتصفيته عبر جهاز فاكس يمكن أن يستخدمه خلال زياراته لمنطقة شمال قطاع غزة، وذلك في الوقت الذي تركز وجوده في منطقة خانيونس، بالنظر إلى تواجد القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، هناك.
    في حين تم استبعاد العملية بالنظر إلى تعقيدها، وعدم معرفة ساعة تواجد عياش في المكان الذي سيدخل إليه جهاز الفاكس، ليجري بعدها طرح فكرة تصفيته بالطريقة نفسها، التي اشتهر بها عياش وهي هندسة المتفجرات، وجرى التواصل مع عميل قريب من أحد مساعدي عياش، وتم تزويده بجهاز هاتف نقال، غير مفخخ، ليتعود عليه.
    هاتف مفخخ
    وبحسب ديختر، جرى استبدال الهاتف فيما بعد بهاتف آخر مفخخ، بعد تمرير تبريرات وحجج حول استبداله أمام عياش، وبالفعل جرى استبداله وتم الاستعداد للعملية، عبر طائرة بدون طيار وأجهزة تحكم عن بعد، وتبين للشاباك من خلال متابعة الهاتف السابق أنه يتحدث مع عائلته في كل يوم جمعة.
    وفي إحدى أيام الجمع، بدأ عياش الاتصال مع عائلته، فحاول خبراء التقنية لدى الشاباك إغلاق الدائرة، والتسبب بانفجار العبوة الصغيرة المرفقة بالهاتف، دون جدوى، فجرى تخفيض ارتفاع الطائرة المسئولة عن العملية فوق الحي الذي تواجد فيه عياش لتحسين الإشارة، دون فائدة، فصدم ضباط الشاباك.
    وواصل ديختر حديثه عن العملية، قائلاً إنه جرى استعادة الهاتف النقال بطريقة ما، وتم فحصه من جديد، ليتبين وجود خلل في بعض مكوناته ما تسبب بتعطيل التفجير، وجرى إصلاحه وإعادته إلى العميل القريب من أحد مساعدي عياش.
    كتائب القسام
    الاستعداد باستقبال الوفد الحكومي من حركة فتح في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © AP Photo / Khalil Hamra
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    وخلال اتصال عياش مع والده في أحد أيام الجمعة، وفي الخامس من يناير/كانون الثاني من العام 1996، جرى تفجير الشحنة المتفجرة المتواجدة داخل الهاتف النقال، وقتل قائد كتائب القسام، يحيى عياش، بينما لم يقتنع ضابط الشاباك المسئول عن تشغيل إشارة التفجير بمقتل عياش بعد تشغيله للشحنة، واعتقد أن خللا ما أصاب الجهاز، لأنه لم يعد يسمع شيئا.
    ولفت رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق، الجنرال آفي ديختر، إلى أنه وفي الوقت الذي نجحت فيه عملية تصفية عياش، كانت عملية موازية لتصفية محمد الضيف، ولكنها فشلت، وذلك بعد توفر فرصة لتصفيته بعد تصفية عياش بساعات.
    يشار إلى أن "المهندس" هو لقب يحيى عبد اللطيف عياش، أحد قادة الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب شهداء القسام"، والمولود في 6 مارس/آذار 1966، ببلدة رافات غرب مدينة سلفيت، بشمال الضفة الغربية. وهو خريج الهندسة الكهربائية من جامعة بير زيت برام الله. 
    واغتيل عياش، في 5 يناير/كانون الثاني 1996 بتفجير هاتفه النقال في منزل أحد أصدقائه بغزة، واتهم أحد المقاولين الفلسطينيين العاملين مع جهاز الشاباك بتزويده بالهاتف، الذي كان يحمل شحنة من المتفجرات.    

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الشاباك, أخبار الضفة, فلسطين, فلسطينيون, محمد الضيف, حماس, غزة
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