شرطة دبي تتحرك بعد إهانة وافدين عملة الإمارات

ويظهر أحد المتهمان في الفيديو، وهو يلقي بأوراق نقدية من فئة الألف درهم إماراتي على أرضية سيارة ووطئها بواسطة قدمه، وسط تشجيع من الثاني الذي كان يتولى مهمة قيادة السيارة، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
وأكد العقيد فيصل القاسم، مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، أن أفعال المتهمين الغير مسؤولة أثارت ردود فعل سلبية واستهجان من قبل أفراد المجتمع بعد مشاهدتهم للفيديو الذي نشراه على مواقع التواصل الاجتماعي لما تضمنه من إساءة.
وأشار القاسم إلى أن دوريات شرطة دبي الإلكترونية تمكنا من تحديد هوية المتهمين، ومن ثم العمل على إلقاء القبض عليهما.
وأهاب مدير إدارة الإعلام الأمني بأفراد المجتمع التنبه لدى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأن يكون استخدامهم لها بمسؤولية وإيجابية، بعيدا عن التصرفات الخارجة سواء عن القيم أو العادات أو التقاليد أو من خلال التصرفات المسيئة التي تقع تحت طائلة المسؤولية القانونية وخاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
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