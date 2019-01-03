شرطة دبي تتحرك بعد إهانة وافدين عملة الإمارات

قبضت شرطة دبي، على رجلين آسيويين، بسبب نشرهما لفيديو مسيء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يهينان عملة الدولة الخليجية.

ويظهر أحد المتهمان في الفيديو، وهو يلقي بأوراق نقدية من فئة الألف درهم إماراتي على أرضية سيارة ووطئها بواسطة قدمه، وسط تشجيع من الثاني الذي كان يتولى مهمة قيادة السيارة، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... إصدار عملة نقدية جديدة من فئة 200 ريال

وأحالت شرطة دبي ملف الأسيويين، وهما في العقد الثاني من عمرهما، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، بعدما أقرا بتصوير الفيديو المسيء من أجل التظاهر أمام متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد العقيد فيصل القاسم، مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، أن أفعال المتهمين الغير مسؤولة أثارت ردود فعل سلبية واستهجان من قبل أفراد المجتمع بعد مشاهدتهم للفيديو الذي نشراه على مواقع التواصل الاجتماعي لما تضمنه من إساءة.

وأشار القاسم إلى أن دوريات شرطة دبي الإلكترونية تمكنا من تحديد هوية المتهمين، ومن ثم العمل على إلقاء القبض عليهما.

وأهاب مدير إدارة الإعلام الأمني بأفراد المجتمع التنبه لدى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأن يكون استخدامهم لها بمسؤولية وإيجابية، بعيدا عن التصرفات الخارجة سواء عن القيم أو العادات أو التقاليد أو من خلال التصرفات المسيئة التي تقع تحت طائلة المسؤولية القانونية وخاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.