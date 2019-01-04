وزير الخارجية الأمريكي: بولتون وجيفري يتوجهان إلى تركيا الأسبوع المقبل لمناقشة سوريا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، والمبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية جيمس جيفري، سيتوجهان إلى تركيا الأسبوع المقبل لمناقشة سوريا.

واشنطن — سبوتنيك. وقال الوزير الأمريكي خلال لقاء على قناة "نيوز ماكس" التلفزيونية: "السفير بولتون وجيمس جيفري سيتوجهان إلى هناك [تركيا] الأسبوع المقبل، وسيناقشان سوريا".

وأكد بومبيو على أن سحب القوات المسلحة الأمريكية من سوريا مستمر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن "تركيا لن تضرب الأكراد" بعد سحب القوات الأمريكية من سوريا

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن بدء انسحاب القوات الأميركية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.