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12:19 04 يناير/ كانون الثاني 2019
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    قطر

    أول تعليق إماراتي على "عجز" قطر عن استضافة كأس العالم

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    العالم العربي
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    علق أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، على ما أسماه بـ"عجز" قطر عن استضافة كأس العالم.

    وصرح قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن "النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأس العالم دون مساهمة من جيرانها يتجاوز الرياضي واللوجستي".

    وتابع الوزير الإماراتي، إن هذا النقاش "يؤكد الاحتياج الطبيعي للدول إلى محيطها، مراجعة سياسات الأمير السابق تتجاوز الأبعاد السياسية كما نرى".

    وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، قد ألمح إلى إقامة كأس العالم 2022 في عدة دول، في حال تمت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة المقررة إقامتها في قطر إلى 48 بدلا من 32. وقال في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية "ربما تكون كرة القدم طريقة لبناء الجسور بين قطر ودول الجوار، رأينا هذا من خلال عملية تقديم الطلبات لاستضافة مونديال 2026، حق التنظيم تم منحه لثلاث دول (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) والذين أعتقد أيضا أن علاقتهم السياسية والدبلوماسية ليست الأفضل، ولكن كرة القدم تصنع المعجزات، كما نعلم".

    وحول زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم المقبل، قال: "هناك مناقشة مفتوحة وصريحة، إذا كان هذا ممكنا، وملائما، فأنا سعيد للغاية، إذا لم يكن كذلك، سأكون سعيدا في أي حال، ولكنني لن أكون سعيدا إذا لم نقم بالمحاولة".

    وتستضيف قطر نهائيات مونديال 2022 بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، و18 ديسمبر/ كانون الأول، علما أن البطولة ستقام استثنائيا خارج فصل الصيف، لتفادي تأثير الحر الشديد في قطر خلال هذا الفصل.

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    الكلمات الدلالية:
    تنظيم كأس العالم 2022, الفيفا, أنور قرقاش, قطر, الإمارات
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