"أنصار الله" تعلن استهداف قوات للتحالف والجيش بهجوم جوي في مأرب

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، شن هجوم جوي على قوات للتحالف بقيادة السعودية والجيش اليمني في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن "سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ هجوما على تجمعات لقوات التحالف والجيش اليمني في معسكر النصر بمأرب".

© REUTERS / Khaled Abdullah 10 قتلى و30 جريحا من "أنصار الله" بهجوم للجيش غرب مأرب

ولم تورد "المسيرة" تفاصيل عن العملية التي استهدفت المعسكر التدريبي التابع للجيش اليمني.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.