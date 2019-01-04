لأول مرة... وزارة سعودية تعلق على خبر إلغائها

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية إنه لا صحة لما "يتداول عن إلغاء الوزارة وتوزيع اختصاصاتها إلى جهات حكومية أخرى".
#عاجل | #وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية: لا صحة لما يتداول عن إلغاء الوزارة وتوزيع اختصاصاتها إلى جهات حكومية أخرى.#عكاظhttps://t.co/VD55AtKbWM@okaz_brk@saudimomra pic.twitter.com/2q2iHJm1Mo— عكاظ عاجل (@okaz_brk) January 4, 2019
ووزارة الشئون البلدية والقروية تم إنشائها بموجب الأمر الملكي رقم (أ/266)، وقد أوكل إليها مسؤولية التخطيط العمراني لمدن المملكة وما ينطوي على ذلك من توفير الطرق والتجهيزات الأساسية وتحسين وتجميل المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية، إضافة إلى إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة وصحة البيئة بالمملكة، ووزيرها عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ.
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