لأول مرة... وزارة سعودية تعلق على خبر إلغائها

علقت وزارة فى الحكومة السعودية، على ما تم تداوله من إلغاء الوزارة وتوزيع اختصاصاتها إلى جهات حكومية أخرى.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية إنه لا صحة لما "يتداول عن إلغاء الوزارة وتوزيع اختصاصاتها إلى جهات حكومية أخرى".

ووزارة الشئون البلدية والقروية تم إنشائها بموجب الأمر الملكي رقم (أ/266)، وقد أوكل إليها مسؤولية التخطيط العمراني لمدن المملكة وما ينطوي على ذلك من توفير الطرق والتجهيزات الأساسية وتحسين وتجميل المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية، إضافة إلى إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة وصحة البيئة بالمملكة، ووزيرها عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ.