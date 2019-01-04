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21:28 04 يناير/ كانون الثاني 2019
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    اقتحام مكتب تلفزيون فلسطين في غزة

    اقتحام مكتب تلفزيون فلسطين في غزة وتحطيم معداته

    © REUTERS / AHMED ZAKOT
    العالم العربي
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    تعرض مكتب تلفزيون فلسطين الناطق الرسمي باسم الرئيس محمود عباس في قطاع غزة للاقتحام والتخريب اليوم الجمعة مما يزيد من حدة التوتر بين السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تدير القطاع.

    وأعلن رأفت القدرة مدير المكتب إن خمسة رجال اقتحموا المقر في وقت مبكر اليوم الجمعة وحطموا كاميرات ومعدات تحرير وبث قيمتها نحو 150 ألف دولار، كما نفلت وكالة "رويترز".

    كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017
    © AP Photo / Adel Hana
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    وقال القدرة:" من يحكم غزة عليه أن يوفر الحماية للجميع فيها".

    ويذيع تلفزيون فلسطين برامج مؤيدة للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب والتي تحكم الضفة الغربية.

    وسارع مسؤولو المكتب إلى تحميل حماس المسؤولية. وقال أحمد عساف رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية لتلفزيون فلسطين في مدينة رام الله بالضفة الغربية "حركة حماس غارقة في هذه المؤامرة بكل وضوح".

    وأصدرت الهيئة بيانا قالت فيه إن العملية تعد "تعبيرا واضحا عن عقلية حركة حماس وعصابات الإجرام التي لا تؤمن إلا بصوتها وتسعى إلى قمع الحريات وإسكاتها بكل الطرق".

    ولم يقدم عساف أو هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية دليلا على دور لحماس في الهجوم الذي سارع مسؤولو الحركة إلى إدانته.

    وقال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية التي تديرها حماس في غزة:" نستنكر ما حدث من تخريب لبعض ممتلكات تلفزيون فلسطين في غزة وهذا فعل مرفوض". وحث البزم مسؤولي المكتب على التعاون مع التحقيقات.

    وعادت المحطة إلى البث في وقت لاحق اليوم الجمعة وسط إدانات من فصائل فلسطينية وصحفيين.

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    الكلمات الدلالية:
    حماس, غزة, فلسطين
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